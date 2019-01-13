Опасное северное сияние

Северное сияние в Исландии - завораживающее зрелище. Увидеть его это удача. В старину исландцы верили, что северное сияние возникает, когда эльфы на земле танцуют и веселятся. Северное, или полярное сияние, возникает в периоды активности Солнца: в это время оно выбрасывает в космос миллионы тонн частиц, которые через несколько дней долетают до верхних слоев атмосферы Земли, насыщенных азотом и кислородом. Результатом этой "встречи" становится красочное свечение атмосферы в районе полюсов Земли. Сезоном сияний считается период с сентября по март: между осенним и весенним равноденствиями. В высоких широтах в это время ночь длится по 18-20 часов, и даже слабые сияния видны довольно отчетливо. Сегодня туристов, желающих посмотреть на это невероятный феномен природы не останавливают ни мокрая осень, ни зябкая ранняя весна, ни довольно суровая зима со сложными погодными условиями. По словам местных полицейских, в последнее время все больше и больше путешественников подвергают себя риску в поисках северного сияния. Многим иностранным туристам не хватает опыта и знаний, чтобы справиться с управлением автомобилей на местных зимних дорогах. Некоторые попадают в аварии, потому что пытаются сделать фотографии прямо за рулем и отвлекаются, не предвидя обледенения на извилистых дорогах. Другие резко тормозят, не думая о машинах идущих сзади. По статистике из 18 человек, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в Исландии в 2018 году, половина были иностранцами.