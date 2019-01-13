Комната гнева в Пекине

В Пекине появилась так называемая "комната гнева", в которой все желающие смогут выпустить пар, снять стресс и успокоить нервы, разбивая бутылки и ломая специально установленные для этого манекены, а также старую технику: телевизоры, часы, телефоны, колонки. Комната SMASH оснащена битами и молотками. Автор такого своеобразного бизнеса - молодая девушка 25-летняя Джин Менг. Эту комнату она открыла совместно со своими друзьями в сентябре прошлого года. По словам владелицы заведения, с момента открытия ежемесячно в комнате разбивают 15 тысяч бутылок. Комнату в среднем посещают 600 человек в месяц в возрасте от 20 до 35 лет. Цена билетов варьируется от 158 юаней (23 доллара США) на человека до 512 юаней (75 долларов США) для группы из четырех человек с ограничением времени 30 минут.