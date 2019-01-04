"Весёлые старты" по-мьянмански

Забавные соревнования в честь Дня независимости Мьянмы устроили для жителей города Янгона. Взрослые участники померились силами в боях подушками. Нужно было не только сбить соперника, сидящего на узкой перекладине, но и самому не упасть в попытке увернуться от его удара. Ещё одно испытание - пройти по бамбуковому шесту. Каждый, кто не смог удержать равновесие, тут же оказывался в большой и не совсем чистой луже. А юные участники с удовольствием лопали воздушные шарики на скорость, соревновались в парных забегах, искали зарытый в песке "клад".