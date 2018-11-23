"Брексит": страх и отчуждение европейцев

Сюзанна считает Великобританию родной страной. Она переехала сюда из Германии больше 30 лет назад. Мать троих детей, преподавательница столичного университета признаёт, что с недавних пор чувствует себя изгоем.

"Давление на Терезу Мэй усиливается, споры о "брексите" не утихают в парламенте, а здесь, в центре Лондона, продолжаются акции протеста. Граждане Евросоюза, которые живут и работают в Соединённом Королевстве, все больше беспокоятся о том, чем окончится для них этот период политический потрясений", - передаёт с места событий наш корреспондент Дэймон Эмблин.

"Я всегда ощущала себя частью британского общества. Я активно участвую в его жизни. Пою в церковном хоре. Мне очень грустно от того, что внезапно я стала посторонним человеком”, - говорит она. "Честно говоря, судя по тому, что показывают в новостях, можно предположить, что "брексита" не будет вовсе, - добавляет её сын Фредерик. - Я на это очень надеюсь".

"Как только мы покинем ЕС, мы установим контроль, будем смотреть, кто въезжает в нашу страну. Больше не будет так, чтобы граждане Европейского Союза, независимо от навыков, которые они могут предложить, "обходили" инженеров из Сиднея или разработчиков программного обеспечения из Дели", - заявила накануне глава правительства.

Очевидно, в жизни Сюзанны и её детей наступает нелёгкий период .

"Я знаю, что моя мама немка, но по-моему у неё нет даже немецкого акцента. Вдруг я слышу, что она иностранка и что она совершает такие поступки, о которых говорит Тереза Мэй. Это просто не укладывается в голове!", - восклицает сын Сюзанны, Самсон.

На вопрос о том, можно ли считать, что у правительства есть все основания действовать и не иначе, исполняя волю избирателей, Сюзанна ответила: "Это так несправедливо, потому что я прожила здесь 35 лет, вносила свой вклад, все эти годы я помогала этой стране. Люди, приехавшие из других европейских государств, которые так долго живут в Британии - тоже её граждане. Нельзя через 35 лет просто взять и сказать им: пожалуйста, уезжайте".

Закрыть на замок границы Великобритании - то, чего так жаждут сторонники "брексита", и чего так боятся миллионы европейцев, для которых эта страна стала родной.