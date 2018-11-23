"Брексит": страх и отчуждение европейцев

"Давление на Терезу Мэй усиливается, споры о "брексите" не утихают в парламенте, а здесь, в центре Лондона, продолжаются акции протеста. Граждане Евросоюза, которые живут и работают в Соединённом Королевстве, все больше беспокоятся о том, чем окончится для них этот период политический потрясений", - передаёт с места событий наш корреспондент Дэймон Эмблин.
Сюзанна считает Великобританию родной страной. Она переехала сюда из Германии больше 30 лет назад. Мать троих детей, преподавательница столичного университета признаёт, что с недавних пор чувствует себя изгоем.
"Я всегда ощущала себя частью британского общества. Я активно участвую в его жизни. Пою в церковном хоре. Мне очень грустно от того, что внезапно я стала посторонним человеком”, - говорит она. "Честно говоря, судя по тому, что показывают в новостях, можно предположить, что "брексита" не будет вовсе, - добавляет её сын Фредерик. - Я на это очень надеюсь".
Британский премьер Тереза Мэй обещала ограничить свободное передвижение людей. Это из ключевых требований избирателей, голосовавших за "брексит" на референдуме 2016 года.
"Как только мы покинем ЕС, мы установим контроль, будем смотреть, кто въезжает в нашу страну. Больше не будет так, чтобы граждане Европейского Союза, независимо от навыков, которые они могут предложить, "обходили" инженеров из Сиднея или разработчиков программного обеспечения из Дели", - заявила накануне глава правительства.
Очевидно, в жизни Сюзанны и её детей наступает нелёгкий период .
"Я знаю, что моя мама немка, но по-моему у неё нет даже немецкого акцента. Вдруг я слышу, что она иностранка и что она совершает такие поступки, о которых говорит Тереза Мэй. Это просто не укладывается в голове!", - восклицает сын Сюзанны, Самсон.
На вопрос о том, можно ли считать, что у правительства есть все основания действовать и не иначе, исполняя волю избирателей, Сюзанна ответила: "Это так несправедливо, потому что я прожила здесь 35 лет, вносила свой вклад, все эти годы я помогала этой стране. Люди, приехавшие из других европейских государств, которые так долго живут в Британии - тоже её граждане. Нельзя через 35 лет просто взять и сказать им: пожалуйста, уезжайте".
Закрыть на замок границы Великобритании - то, чего так жаждут сторонники "брексита", и чего так боятся миллионы европейцев, для которых эта страна стала родной.