"Брексит": о чём договорились Брюссель и Лондон?

Проекта договора не вдаётся в детали в отношении условий рыболовства. В тексте говорится, что стороны "сделают все возможное, чтобы ратифицировать новое соглашение о рыболовстве до 1 июля 2020 года", что позволит не изменять условий рыболовного промысла уже в первый год формальной независимости Соединенного Королевства от ЕС.