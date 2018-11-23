В четверг 26 ноября ЕС и Соединенное Королевство заключили временное соглашение о взаимоотношениях, которые они надеются построить после "брексита". Переговоры продолжаются, и решающая встреча должна пройти в воскресенье, 25 ноября. Права европейских рыбаков на вылов в британских водах и судьба Гибралтара относятся к числу вопросов, которые еще предстоит решить до завершения этих сложных переговоров.
"Брексит": о чём договорились Брюссель и Лондон?
"Брексит": о чём договорились Брюссель и Лондон?
Вот основные моменты рамочного соглашения, которое подписали в четверг Брюссель и Лондон.
Границы и свобода передвижения
Свобода передвижения внутри общего европейского пространства должна сохраниться. По меньшей мере, соглашение упоминает «создание механизмов мобильности, основанных на отсутствии дискриминации в отношении государств-членов ЕС и на обоюдной» ответственности между всеми странами Евросоюза и Великобританией. Особо оговорены «условия въезда и пребывания в стране в целях научной работы и обучения и молодёжная мобильность».
В договоре упоминается механизм защиты Северной Ирландии, который предполагает альтернативное решение для того, чтобы избежать "постоянной жесткой границы на острове Ирландия".
В документе не уточняется будущий статус Гибралтара, вопрос особой важности для граничащей с этой британской территорией Испании.
Экономика
Проекта договора не вдаётся в детали в отношении условий рыболовства. В тексте говорится, что стороны "сделают все возможное, чтобы ратифицировать новое соглашение о рыболовстве до 1 июля 2020 года", что позволит не изменять условий рыболовного промысла уже в первый год формальной независимости Соединенного Королевства от ЕС.
Европейский инвестиционный банк продолжит "изучать варианты будущих отношений" с Великобританией вне европейской "семьи".
Таможенный контроль
- Планируется "создать и наладить единую таможенную зону, которая будет предусмотрена соглашением о выходе" из ЕС. Стороны обязуются продолжать переговоры о "зоне свободной торговли, которая сочетала бы в себе жёсткое регулирование и сотрудничество", что будет подкреплено "гарантиями равных условий для открытой и честной конкуренции".
Безопасность
Документ предусматривает "широкую, полную, сбалансированную систему безопасности".
Что касается политики защиты данных, в договоре упоминается план на 2020 год: "Стандарты защиты данных Евросоюза обозначают рамки, которые позволяют Европейской комиссии признавать стандарты защиты данных третьих стран как обеспечивающие адекватный уровень защиты, тем самым облегчая передачу персональных данных в эти страны".