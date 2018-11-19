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Cygnus пристыковался к МКС

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Cygnus пристыковался к МКС

Беспилотный грузовой космический корабль Northrop Grumman пристыковался к Международной космической станции в рамках миссии по доставке материалов и научного оборудования.

Грузовой космический корабль Cygnus был запущен на борту ракеты Antares на острове Уоллопс, штат Вирджиния 17 ноября.

Это 10-я миссия Northrop Grumman по доставке грузов для НАСА. Стыковка космических аппаратов на МКС прошла гладко. Cygnus доставляет экипажу МКС около 3 350 килограммов материалов и научного оборудования.


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