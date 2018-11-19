Cygnus пристыковался к МКС
Беспилотный грузовой космический корабль Northrop Grumman пристыковался к Международной космической станции в рамках миссии по доставке материалов и научного оборудования.
Грузовой космический корабль Cygnus был запущен на борту ракеты Antares на острове Уоллопс, штат Вирджиния 17 ноября.
Это 10-я миссия Northrop Grumman по доставке грузов для НАСА. Стыковка космических аппаратов на МКС прошла гладко. Cygnus доставляет экипажу МКС около 3 350 килограммов материалов и научного оборудования.