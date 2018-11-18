Активисты "Гринпис" в знак протеста высадились на борту танкера
У берегов Испании шесть активистов экологической организации "Гринпис" осуществили высадку на борту судна Stolt Tenacity, перевозящего пальмовое масло из Индонезии в Европу.
По словам представителей экологической организации, акция носила мирный характер и проводилась с целью выразить протест против торговли этим продуктом.
В "Гринпис" заявили, что перевозимый танкером груз предназначался компании Wilmar International- крупнейшему производителю пальмового масла.
Экологи утверждают, что руководство Wilmar несёт прямую ответственность за систематическую вырубку тропических лесов под пальмовые плантации.
Сообщается, что активисты, забравшиеся на борт танкера, были задержаны.