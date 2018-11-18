Срочная новость

Срочная новость

Активисты "Гринпис" в знак протеста высадились на борту танкера

no comment

Активисты "Гринпис" в знак протеста высадились на борту танкера

У берегов Испании шесть активистов экологической организации "Гринпис" осуществили высадку на борту судна Stolt Tenacity, перевозящего пальмовое масло из Индонезии в Европу.

По словам представителей экологической организации, акция носила мирный характер и проводилась с целью выразить протест против торговли этим продуктом.

В "Гринпис" заявили, что перевозимый танкером груз предназначался компании Wilmar International- крупнейшему производителю пальмового масла.

Экологи утверждают, что руководство Wilmar несёт прямую ответственность за систематическую вырубку тропических лесов под пальмовые плантации.

Сообщается, что активисты, забравшиеся на борт танкера, были задержаны.

Другие No Comment