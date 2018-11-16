Калифорния: более 600 пропавших без вести

Почти 70 погибших в пламени пожаров, и свыше 600 пропавших без вести. Таков предварительный итог стихийного бедствия в Калифорнии. В этом штате выгорели полностью некоторые населенные пункты, как, к примеру, городок Парадайз. Люди потеряли все: дома, имущество, автомобили и, самое главное, близких и родных.

Судмедэксперты ищут останки людей в бассейнах, в обгоревших машинах - там, где они пытались или найти укрытие, или искали пути к спасению из огненной ловушки.

Шериф и судмедэксперты обнаружили останки одной из жертв в городе Парадайз Фото Рейтер

Власти тем временем пытаются усвоить уроки этой природной катастрофы, чтобы избежать ее повторения в будущем.

Об этом, в частности, заявил губернатор Калифорнии Джерри Браун, сообщив, что "к счастью, мы - богатый штат". Он также сказал, что "мы будем следить за состоянием лесных массивов, мы постараемся учесть в нашей строительной политике сделанные ошибки, мы также намерены соорудить убежища, где бы люди могли спрятаться от пламени, если возникнет схожая ситуация. И да, нам придется реагировать и на изменения климата, меняя наше поведение".

Рассвет в отблесках пламени пожаров (Санта-Ана) Фото Рейтер

Белый дом сообщил, что в субботу в Калифорнию прибудет Дональд Трамп, он намерен встретиться с семьями погибших погорельцев и с теми, кто пострадал при пожаре, но выжил. Всего были эвакуированы свыше 300 тысяч человек.

Из-за изменения направления ветра сильно задымлены такие города, как Сан-Франциско и близлежащий к нему Окленд. В школах отменены занятия, закрыт и знаменитый университет Беркли.

Пожар, получивший название "Кэмп", как сообщается, частично взят в настоящее время под контроль, для его тушения были мобилизованы свыше 9 тысяч сотрудников пожарной охраны штата.

"Парадайз восстанет из пепла" - надпись на афишном указателе в городе, который полностью выгорел в пламени пожара "Кемп" Фото Рейтер