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США

Калифорния: нелюбовь к электричеству

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 Елена Караева 
Калифорния: нелюбовь к электричеству
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В Калифорнии крупнейший поставщик энергии перестал снабжать электричеством как частных, так и юридических лиц, отключив более 800 тысяч домов.

Эта мера - вынужденная, объясняют в Рacific Gas and Electric, поскольку на территории штата ожидают сильный ветер с порывами, превышающими 110 км/час.

В прошлом году порванные линии электропередачи стали причиной самого крупного пожара, повлекшего человеческие жертвы и разрушения.

Этот житель штата в недоумении: "Разумеется, у людей холодильники забиты провизией, в ресторанах холодильники тоже забиты продуктами, но не у всех имеются автономно работающие генераторы, чтобы обеспечить бесперебойную подачу электричества. Как спасти припасы, понятия не имеет никто".

По словам представителя Pacific Gas and Electric Марка Мисисэна, "эти меры - вынужденные, и их предпринимают исключительно в целях противопожарной безопасности. Такая предосторожность не имеет прецедентов в нашей практике, но принятое решение в PG&E намерены довести до конца из-за продолжающихся неблагоприятных погодных условий".

Специалисты пожарной службы Калифорнии признали PG&E виновницей прошлогоднего пожара, его пламя унесло жизни не менее 80 человек.

Компанию обязали выплатить в качестве компенсации один миллиард долларов.

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