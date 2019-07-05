Землетрясение в День независимости

Губернатор Калифорнии Гэйвин Ньюсом ввел на юге штата режим чрезвычайной ситуации после землетрясение магнитудой 6,4, происшедшего в День независимости Америки. Землетрясение стало самым мощным в регионе за последние 20 лет. Его эпицентр находился в округе Керн.

Рассказывают очевидцы:

— Я готовился выйти, был в спальне, и вдруг кровать начала содрогаться, потом задрожали стены гардеробной комнаты и одежда стала вылетать из шкафов, стены шатались, как если бы мы пляли по морю, это было просто какое-то безумие.

— А я еще спала в это время, проснулась от криков мамы, она меня звала - "Роксана, Роксана!", и я тут поняла, что что-то происходит, я поняла, что мы в опасности.

Самыми пострадавшими стали округа Риджкрест и Керн, всего сейсмологи зафиксировали более 150 повторных толков, несколько десятков человек были госпитализированы.

Представитель Геологической службы США Люси Джонс предупредила, что на следующей неделе существует довольно высокая вероятность нового сильного землетрясения.