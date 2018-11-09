Париж начал отсчет до Рождества

Летиция Каста зажгла парижские рождественские огни. Французской актрисе и топ-модели выпала честь перерезать красную ленточку и включить подсветку в знаменитом магазине Le Printemps. На радость туристам в витрине теперь танцуют, летают и радуются приближению праздников 75 марионеток. Помогают им в этом 98 механизмов различного уровня сложности. Это целое представление: его герои Жюль и Виолетта путешествуют по волшебным мирам в поисках Пэра-Ноэля - французского Деда Мороза. Кроме того, посетители магазина теперь смогут сфотографироваться у 170 наряженных елок, на которых блестят 61 тыс. 233 шара и почти 3,5 км гирлянд. Таким образом, Париж начал традиционный отсчет до Рождества.