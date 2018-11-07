США: избиратели в Ноксвилле голосовали в темноте

На одном из участков штата Теннесси, из-за бушевавшего там утром шторма, избирателям пришлось голосовать в темноте, при свете фонариков. ЧП произошло в Ноксвилле, где непогода стала причиной сбоев в подаче электроэнергии. К полудню, как сообщается, энергоснабжение на всех участках было восстановлено. На прошедших в США промежуточных выборах в Конгресс и местные органы власти переизбирались 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, а также губернаторы штатов и территорий, члены законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов.