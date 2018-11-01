Скоростной туннель взамен кладбища

Рыли туннель - нашли кладбище. В Лондоне недалеко от одной из самых оживленных станций метро ведутся работы по эксгумации тысячей останков. Всего перезахоронить необходимо более 40 тысяч останков, из них 1200, датированных концом 18-го и серединой 19-го веков, уже покоятся в парке Сент-Джеймс Гарден. Археологические работы - часть проекта High Speed 2 (HS2), в рамках которого рядом с вокзалом Юстон планируется вырыть туннели для высокоскоростной железнодорожной линии, связывающей Лондон с Бирмингемом.