Почувствуй себя смурфиком

Смурфикам - шестьдесят. К юбилею этих голубых человечков, созданных бельгийским художником Пьером Кюллифором в 1958 году, Брюссель воссоздал целую грибную деревню - на радость малышам и взрослым. По ней проводят экскурсии сами хозяева, а точнее - их голограммы. На выставке можно сфотографироваться с любимыми персонажами, заглянуть в настоящий котел с волшебным зельем и, главное, почувствовать себя смурфиком, прогуливаясь между высокими домиками-мухоморами и цветами в человеческий рост. Принять участие в приключении можно до 27 января.