Джаз в Баку

Леонид Пташка: "Я абсолютно не хочу, чтобы кто-то из зрителей возвращался домой и думал, что Пташка или Багиров хотели сказать своим концертом. Нет, я просто хочу, чтобы они пришли домой и были счастливы, а завтра утром отправились к себе на работу и сказали, что это был фантастический концерт, что они зарядились хорошей энергией. Я хочу, чтобы они получили удовольствие, и это главное".

Омар Лаи-Фук: "Меня зовут Омар Лаи-Фук, мой великий дед был китайско-ямайского происхождения".

Музыкант из Лондона получил широкую известность благодаря его хиту 1991 года "There's Nothing This This". У него много поклонников, включая самого Стиви Уандера. Но он всегда ищет новое вдохновение.

Омар Лаи-Фук: "Мне скучно делать одно и тоже, мне всегда нравится экспериментировать, делать разные вещи. Мне нравится плыть против течения, потому что многие музыканты часто пытаются звучать как кто-то другой. Я всегда хотел быть самим собой".

Омар Лаи-Фук начал заниматься музыкой с раннего детства, его отец был сессионным музыкантом в 1960-х и 70-х годах и играл с Rolling Stones и Джимми Хендриксом. В 80-х он дебютировал в соуле и джазе, а сегодня находит вдохновение во многих других музыкальных жанрах, таких как соул-фанк, хип-хоп, карибских мотивах и гваделупской музыке зук, в поиске собственного звука.

Молодая азербайджанская певица Натаван Кулиева вошла в число отобранных кандидатов для участия в международном музыкальном конкурсе Бакинского джазового фестиваля. Он включает разные категории, цель заключается в поиске новых талантов. Среди членов жюри - художественный руководитель фестиваля Раин Султанов, превосходный саксофонист, и бакинский музыкант, живущий в Германии, Вадим Абрамов. Они объясняют, что особенно важно на сцене для джазового музыканта.

Натаван Кулиева: "Я всегда хотела петь на сцене и мечтала об этом с детства, и вот я здесь".

Раин Султанов: "Очень важны импровизация и чувство импровизации".

Вадим Абрамов: "Конечно, харизма очень важна, но каждый музыкант должен видеть свои музыкальные возможности и тщательно подобрать репертуар, который ему подходит. И, безусловно, он должен обладать профессионализмом".

Как всегда, самые захватывающие моменты на фестивале - это джем-сешн после главных концертов, когда разные музыканты, которые встречаются на фестивале, импровизируют вместе... Джаз играют в Азербайджане с начала 20-го века. В советское время Баку был одним из трех джазовых центров, наряду с Санкт-Петербургом и Ригой.

Лейла Эфендиева: "Азербайджан имеет очень хорошую и давнюю традицию джаза, историю джаза. Поэтому, я могу сказать, что сегодня Баку - центр развития джазового искусства".

Около 20 концертов с участием музыкантов со всего мира, джем-сешны, мастер-классы и международный музыкальный конкурс молодых талантов - этот фестиваль отображает все цвета и слои джаза.