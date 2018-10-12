Семейные реликвии Первой мировой

Сама же она с детства историей интересовалась, после школы поступила в Санкт-Петербургский академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им.Репина. Сегодня она - автор сотен статей и трех монографий, первая из которых («Войсковые партизаны Великой войны», 2001) посвящена отряду деда.

Икону и часть знамени Первой мировой сохранила и пронесла через революцию и советские годы семья Ольги Хорошиловой . Потомок атамана Леонида Пунина – организатора и командира партизанского конного отряда Особой Важности, Ольга обнаружила семейные реликвии случайно, поскольку отец никогда не рассказывал о фамильной истории.

Часть знамени отряда досталась семье после того, как дед Ольги сохранил полученную после роспуска формирования реликвию. Другая семейная ценность - православная икона, подаренная Леониду Пунину тетей незадолго до его смерти: "На обороте иконы сохранилась надпись, что это образ спасителя и "Лёне от тети Ани, 1916-й год", - рассказывает Ольга Хорошилова. - Но, к сожалению, спаситель его не спас, потому что через полтора месяца, 1 сентября, его убили во время вылазки, во время партизанской разведки. Дальше эта икона хранилась у моего деда, пока он был жив".

Партизанский конный отряд Особой Важности (аналог современного спецназа) был создан в ноябре 1915 года штабом Северного фронта по предложению поручика 8-го Финляндского стрелкового полка Леонида Николаевича Пунина, ставшим атаманом. Официальной датой формирования считается 26 ноября 1915 года — день георгиевских кавалеров, поскольку большинство офицеров и нижних чинов отряда были награждены этим орденом.

После гибели атамана отряд возглавил брат Леонида Александр Пунин. Пунинцы приняли участие в Митавской и Рижской операциях, в которой прекрасно себя показали. Осенью 1917 года отряд перешел на сторону красных. Он находился на Северном фронте вплоть до февраля 1918 года, когда был расформирован.