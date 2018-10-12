Семейные реликвии Первой мировой

Икону и часть знамени Первой мировой сохранила и пронесла через революцию и советские годы семья Ольги Хорошиловой. Потомок атамана Леонида Пунина – организатора и командира партизанского конного отряда Особой Важности, Ольга обнаружила семейные реликвии случайно, поскольку отец никогда не рассказывал о фамильной истории.
Сама же она с детства историей интересовалась, после школы поступила в Санкт-Петербургский академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им.Репина. Сегодня она - автор сотен статей и трех монографий, первая из которых («Войсковые партизаны Великой войны», 2001) посвящена отряду деда.
Часть знамени отряда досталась семье после того, как дед Ольги сохранил полученную после роспуска формирования реликвию. Другая семейная ценность - православная икона, подаренная Леониду Пунину тетей незадолго до его смерти: "На обороте иконы сохранилась надпись, что это образ спасителя и "Лёне от тети Ани, 1916-й год", - рассказывает Ольга Хорошилова. - Но, к сожалению, спаситель его не спас, потому что через полтора месяца, 1 сентября, его убили во время вылазки, во время партизанской разведки. Дальше эта икона хранилась у моего деда, пока он был жив".
Партизанский конный отряд Особой Важности (аналог современного спецназа) был создан в ноябре 1915 года штабом Северного фронта по предложению поручика 8-го Финляндского стрелкового полка Леонида Николаевича Пунина, ставшим атаманом. Официальной датой формирования считается 26 ноября 1915 года — день георгиевских кавалеров, поскольку большинство офицеров и нижних чинов отряда были награждены этим орденом.
После гибели атамана отряд возглавил брат Леонида Александр Пунин. Пунинцы приняли участие в Митавской и Рижской операциях, в которой прекрасно себя показали. Осенью 1917 года отряд перешел на сторону красных. Он находился на Северном фронте вплоть до февраля 1918 года, когда был расформирован.