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Коллапс в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга: ж/д билетов нет

Иллюстрационное фото. Пассажир в ожидании рейса в Шереметьево. 9 июля 2013 года
Иллюстрационное фото. Пассажир в ожидании рейса в Шереметьево. 9 июля 2013 года Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
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В двух столицах задержаны и отменены десятки рейсов. Залы ожидания переполнены. Авиакомпании предлагают вернуть деньги.

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Ситуация в российских аэропортах остается напряженной. Пассажиры второй день сидят в ожидании отложенных рейсов. Наиболее сложная обстановка в Санкт-Петербурге и Москве.

В Пулково затронуты десятки рейсов. К утру воскресенья задержанных рейсов - около 60, более 10 были и вовсе отменены. Авиакомпании предлагают пассажирам вернуть деньги за билеты.

По данным компании "Воздушные ворота Северной столицы", переносы были связаны с необходимостью смены или отдыха экипажа, поздними прибытиями бортов из-за корректировки расписания и с другими причинами.

Похожая обстановка и в Шереметьево. Днем ранее в московском аэропорту, по данным Росавиации, из-за ограничений в связи с угрозой атаки украинских беспилотников отменили 174 рейса. На более чем два часа были задержаны еще 47. К утру воскресенья - задержаны 27 рейсов, отменены - 9. Во Внуково и Домодедово также наблюдаются отложенные вылеты, но они единичны.

Отмечается, что 80% отмен или задержек пришлось на рейсы "Аэрофлота".

Также задержки и отмены рейсов наблюдались и в других российских городах - Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове, Казани и Сочи.

Билетов на поезд нет

Ассоциация туроператоров России сообщила, что из-за аэропортного коллапса все билеты на поезд из Санкт-Петербурга в Москву были распроданы. В обратном направлении ситуация немного лучше, но билеты также стремительно заканчиваются.

Как сообщает АТОР, воздушное сообщение между двумя столицами практически парализовано — из 52 рейсов, которые должны были вылететь после полудня субботы 30 отменили, а 9 задержали.

Ограничения на полеты в Пулково и Шереметьево были введены из-за атаки украинских беспилотников. За ночь на 6 июля над российскими регионами силы ПВО сбили 120 дронов, 3 из них — над Ленинградской областью.

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