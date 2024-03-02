By Euronews

БПЛА атаковали Одессу и Санкт-Петербург. В украинском городе есть жертвы, там объявлен траур

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Российская армия в ночь на субботу атаковала Одессу с помощью беспилотников. Как сообщили местные власти, в городе был поврежден многоэтажный жилой дом.

4 человека, в том числе 3-летний ребенок, погибли. 8 получили ранения.

На месте происшествия работают спасатели, коммунальные и аварийные службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В результате атаки также были повреждены инженерные сети и котельная. Соседние дома были отключены от отопления, сообщили в Одесском городском совете.

3 марта в Одессе и области объявлен траур.

Взрыв беспилотника в Санкт-Петербурге

Атаке беспилотника подврегся и Санкт-Петербург. Там был поврежден жилой дом.

Местная жительница рассказала, что перед взрывом услышала громкий звук, "как от мотоцикла", и волну искр, "разлетевшихся по всему зданию".

Женщина также утверждает, что видела беспилотник, предположительно вызвавший этот взрыв.

"Он был небольшого размера, я бы сказала, как биплан, единственное, что там не было пилотной кабины", - сказала она.

Женщина пояснила, что беспилотник лежал на балконе второго этажа поврежденного здания и горел, когда она пришла, а его фрагменты были разбросаны вокруг.

Как сообщают местные СМИ, после взрыва за медицинской помощью обратились 6 человек. По словам очевидца, одну женщину увезли на машине скорой помощи, остальным помощь была оказана на месте происшествия.

Некоторые украинские СМИ и российские телеграм-каналы сообщают, что беспилотник был сбит средствами ПВО, и что вероятной целью БПЛА была нефтебаза "Ручьи" на северо-востоке Петербурга - до нее от места падения менее километра.