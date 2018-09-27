Библиотека в лесу

Чтобы оказаться в это библиотеке, придётся идти по лесу, переходить через реки по старым мостам и подниматься в гору. Под Пекином уже шесть лет открыта лесная библиотека.

Архитектора Ли Сяодона настолько впечатлила местная природа, что он решил увековечить её таким образом. Каркас библиотеки — из металла и стекла, но обшита она деревом.

Внутри здания обычно запрещено снимать — многие приходили сюда только за тем, чтобы потом выложить фото в социальных сетях. Создатели считают, что библиотека должна быть только библиотекой. Даже в лесу.