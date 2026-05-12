Двое людей в костюмах цыплят держали плакаты: по‑нидерландски «Мы этого не потерпим», слева, и по‑французски «Надоело, что нас обкрадывают»,
No Comment

Видео. Десятки тысяч в Брюсселе на марше во время общенациональной забастовки

Последние обновления:

Десятки тысяч демонстрантов прошли маршем по Брюсселю во время общенациональной забастовки, объявленной бельгийскими профсоюзами против налоговых реформ правительства.

Десятки тысяч работников прошли маршем по центру Брюсселя во вторник, когда профсоюзы провели общенациональную забастовку против планов правительства Бельгии по фискальной реформе.

Участники акции несли плакаты против пенсионной реформы, роста цен на топливо и мер жёсткой экономии, скандировали лозунги и шумели, проходя по центру города.

Многие держали плакаты с критикой премьер-министра Барта де Вевера и других представителей власти.

Из-за забастовки было нарушено движение общественного транспорта и авиационное сообщение по всей Бельгии, профсоюзы призвали усилить давление на правительство из-за намечаемых экономических мер.

