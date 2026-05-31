В Париже вспыхнули крупные беспорядки после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Фото AP/Thomas Padilla Авторское право  AP Photo/Thomas Padilla
By Jerry Fisayo-Bambi
Опубликовано
Празднование победы ПСЖ в Лиге чемпионов вылилось в крупные беспорядки во Франции. МВД сообщило, что по стране были задержаны более 400 человек, из них 283 - в Париже.

Крупные беспорядки произошли в ночь на воскресенье в Париже после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов. Французские власти сообщили, что полиция задержала сотни человек после вспышек насилия, омрачивших празднование. Кроме того, одна из групп попыталась штурмовать полицейский участок в столице.

Задержания последовали за тем, как тысячи болельщиков вышли на улицы по всей стране после финального свистка в Будапеште, где ПСЖ в драматичной развязке победил «Арсенал» в серии пенальти.

По данным Министерства внутренних дел Франции, по стране были задержаны около 416 человек, из них 283 — в столице, Париже, где базируется клуб-чемпион ПСЖ.

Полицейские наблюдают, как в Париже горит автомобиль и гремят фейерверки во время празднования болельщиками ПСЖ в субботу, 30 мая 2026 года, после финального матча Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом»

В Париже болельщики шли по проспектам рядом с Триумфальной аркой; некоторые зажигали файеры и громко сигналили из машин. На Елисейских Полях собралось около 20 000 человек, стражи порядка пыталась сдержать толпу.

По данным префектуры парижской полиции, небольшие группы нарушителей действовали в разных районах города: они поджигали мусорные баки и автомобили, громили витрины магазинов.

Один полицейский был ранен. Попытка штурма участка в престижном VIII округе была пресечена, сообщили в полиции, добавив, что к 22:00 на месте были задержаны 45 человек.

Болельщики ПСЖ празднуют в Париже в субботу, 30 мая 2026 года, после финального матча Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жерменом» и «Арсеналом», который состоялся в Будапеште

Главную кольцевую дорогу вокруг Парижа на короткое время перекрыла толпа, которую затем разогнала полиция. По данным правоохранительных органов, были также повреждены пекарня и ресторан.

Полиция сообщила, что сдержала около тысячи человек, собравшихся у стадиона ПСЖ в XVI округе, и разобрала возведённые из велосипедов баррикады.

Нынешние беспорядки напоминают события мая прошлого года, когда Париж был переведён на повышенный уровень готовности, а по всему городу дежурили 8 000 полицейских: тогда ПСЖ одержал свою долгожданную первую победу в Лиге чемпионов.

В столице Франции тогда пострадал 201 человек, а по всей стране полиция задержала более 500 человек.

