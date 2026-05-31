Израиль занял крепость Бофор на юге Ливана

Израильские войска в ночь на воскресенье заняли стратегическую высоту с расположенным на ней замком Бофор, построенным крестоносцами, на юге Ливана. Это самое глубокое вторжение в страну более чем за четверть века, отметили в ЦАХАЛ. Над средневековой крепостью теперь развевается израильский флаг.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Захват замка, расположенного рядом с городом Набатия, произошёл после нескольких дней авиударов и ожесточённых боёв в соседних деревнях, где израильские войска столкнулись с боевиками движения «Хезболлах».

Взятие крепости стало важным этапом в войне между Израилем и «Хезболлах», начавшейся 2 марта, когда группировка обстреляла север Израиля ракетами через два дня после того, как США и Израиль нанесли удары по её главному покровителю, Ирану.

С тех пор Израиль начал наземное вторжение, заняв десятки ливанских деревень и городов вблизи границы. «Хезболлах» запустила тысячи ракет и дронов по израильским военным на юге Ливана и на севере Израиля.

Продвижение израильской армии происходит несмотря на формальное прекращение огня, действующее с 17 апреля, и за несколько дней до нового раунда прямых переговоров между Ливаном и Израилем, которые должны пройти в США 2-3 июня.

Нетаньяху: «Драматический перелом в израильской кампании»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что захват замка Бофор на юге Ливана означает «драматический перелом» в израильской кампании против «Хезболлах» в Ливане.

«Сегодня мы вернулись в Бофор другими. Мы вернулись едиными, решительными, сильнее, чем когда-либо», – сказал Нетаньяху в видеобращении.

«Взятие Бофора - драматический этап и смена нашей политики. Мы разрушили барьер страха. Мы действуем на всех фронтах - в Сирии, в Газе, в Ливане, мы создали зоны безопасности за пределами наших границ для защиты наших населенных пунктов», – добавил Нетаньяху.

Представитель израильской армии Авихай Адраи опубликовал в X фотографию, на которой запечатлены израильские военные у стен замка, а министр обороны Израиль Кац написал в X, что над сооружением водрузили израильский флаг. Израильские войска уже брали этот замок в 1982 году и удерживали его до своего ухода из Ливана в 2000 году.

Израиль расширяет наземное вторжение в Ливан

Израильская армия сообщила в заявлении, что несколько дней назад начала операцию на хребте Бофор и в долине Салуки южнее,с целью демонтировать инфраструктуру «Хезболлах» и устранить прямые угрозы для израильских граждан. В документе отмечается, что армия готова «расширить операцию, если это потребуется».

В последние дни Израиль расширил географию своих действий в Ливане, введя войска зареку Литани, которая ранее фактически служила границей**,** и призвав жителей покинуть значительную часть юга Ливана.

Израиль объявил территорию от Литани до реки Захрани зоной боевых действий. Часть местных жителей уже покинула регион из‑за интенсивных ударов последних дней, однако во многих городах по-прежнему остаётся большое количество людей.

Израильские войска уже несколько дней продвигаются через деревни вокруг замка Бофор. Сейчас они находятся примерно в 5 километрах от города Набатия, важного центра на юге Ливана, и призвали всех его жителей эвакуироваться, как и жителей прибрежного города Тир, четвёртого по величине в стране, и окрестных населённых пунктов.

Перестрелки через границу продолжаются

В ночь на воскресенье боевики «Хезболлах» заявили одвух атаках на израильские войска и танк «Меркава» в юго‑западном городе Баяда, у границы. В последние дни группировка сообщала о столкновениях с израильскими военными в нескольких населённых пунктах сразу к северу от реки, неподалёку от Набатии и замка Бофор. В субботу «Хезболлах» выпустила несколько ракет по северу Израиля, в том числе по городу Кирьят-Шмона, крупнейшему в этом районе.

Ливанское государственное агентство National News Agency сообщило об авиударах по нескольким деревням на юге Ливана, отметив, что есть жертвы, но не приводя точных данных. В воскресенье министерство здравоохранения Ливана заявило, что в результате израильского удара рядом с больницей в Тире, на юге Ливана,были ранены 13 сотрудников медучреждения.

«Израиль нанёс авиаудар вблизи больницы „Хирам“ в Тире, ранив 13 сотрудников больницы и причинив значительный ущерб», – говорится в сообщении министерства, которое призвало «международное сообществоположить конец продолжающейся эскалации и расширению израильских атак».

Использование «Хезболлах» дронов с оптоволоконной системой управления, которые трудно обнаружить, оказалось довольно сложной задачей для израильской армии. За последние 24 часа сигнал воздушной тревоги на севере Израиля звучал почти 200 раз по всему северу страны.

Последний раунд боевых действий между Израилем и «Хезболлах» унес жизни 3350 человек в Ливане и вынудил более миллиона жителей покинуть свои дома.

По данным канцелярии израильского премьера Нетаньяху,по меньшей мере 25 израильских военнослужащих и один сотрудник оборонного подрядчика были убиты на юге Ливана или в его окрестностях, один из них – в субботу. Кроме того, на севере Израиля погибли два мирных жителя.

Париж требует экстренного заседания Совбеза ООН

Франция запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН после того, как израильские силы заняли замок Бофор, сообщил в воскресенье министр иностранных дел Франции.

«Я запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН, потому что, признавая право Израиля, как и любого государства, на самооборону… ничто не может оправдать продолжение израильской военной операции в Ливане и его всё более глубокую оккупацию ливанской территории», – заявил Жан-Ноэль Барро в эфире канала BFMTV.

История крепости Бофор

Бофор – знаковое место для всего региона, в том числе для Израиля, он находился под контролем израильтян 18 лет. Один из самых известных израильских военных фильмов – «Бофор» – поднимает моральные вопросы, сомнения и бессмысленность войны в последние дни перед выводом войск.

Крепость, возвышающаяся на покрытых зеленью холмах Ливана и господствующая над долиной реки Литани, ужепочти тысячу лет служит стратегическим военным объектом для разных армий.

Крестоносцы назвали её Бофор, что на старофранцузском означает «красивый форт».

Построенная примерно в XII веке на месте более ранних укреплений, она поочерёдно переходила к армии Иерусалимского королевства Саладина, мамлюкам, османам, французской администрации Ливана, Организации освобождения Палестины... Она находилась под контролем израильской армии до 2000 года, ее частично отреставрировали и открыли для посетителей.

Захват замка у Организации освобождения Палестины в 1982 году стал важной победой израильской армии**,** которой тогда руководил министр обороны Ариэль Шарон, впоследствии ставший премьер-министром страны. В те годы израильская армия продвинулась далеко на север и заняла Бейрут.

Во время предыдущей войны между Израилем и «Хезболлах» в 2024 году ЮНЕСКО предоставила усиленную защиту 34 культурным объектам в Ливане, включая замок Бофор, чтобы уберечь их от возможных разрушений.

Замок расположен в нескольких километрах к северу от израильской границы. По‑арабски он называется замком Аш-Шакиф**,** от древнего сирийского слова, обозначающего неприступную скалистую местность.