Нашествие павлинов в городе Пунта-Марина, Италия, 29 апреля 2026 года.
No Comment

Видео. Павлины заполонили северный итальянский курорт

Последние обновления:

В Пунта-Марина на севере Италии теперь свободно разгуливают более ста павлинов, и местные жители ищут гуманные способы ограничить их численность.

В приморском городке Пунта-Марина расплодилось более ста павлинов; местные жители пытаются сдержать рост их популяции, не причиняя птицам вреда. Сейчас павлины бродят по улицам, усаживаются на балконах и собираются вдоль пляжа, став необычной частью повседневной жизни прибрежного сообщества.

По словам местных жителей, многие годы птицы обитали на территории заброшенного авиационного комплекса рядом с городом, однако во время пандемии COVID-19 их численность резко выросла. Одни горожане жалуются, что павлины перекрывают дороги, портят сады и пугают людей своими криками и поведением. Другие считают их частью облика города и радуются ярким краскам и вниманию, которое они привлекают.

Власти и жители сейчас обсуждают гуманные способы регулирования численности, чтобы сохранить птиц и одновременно минимизировать неудобства для города.

Избранное

