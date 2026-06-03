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Местные жители пытаются потушить пожар в отеле в Нью-Дели, Индия, в среду, 3 июня 2026 года.
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Видео. Пожар в здании Нью-Дели: не менее 18 погибших

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По меньшей мере 18 человек погибли и несколько получили ранения при пожаре в здании Нью-Дели; спасатели вывели десятки людей из квартала Малвия-Нагар.

В результате пожара, охватившего в среду здание в Нью-Дели, погибли как минимум 18 человек, еще несколько получили ранения, сообщает агентство Press Trust of India. Возгорание произошло в Малвия-Нагар, жилом районе на юге города.

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В здании на первом этаже располагался ресторан, выше — жилые квартиры. Пожарные вывели из него 37 человек, прежде чем им удалось взять пожар под контроль.

По словам властей, причины пожара все еще выясняются.

По данным местных СМИ, среди погибших были иностранные граждане, приехавшие в Индию на лечение. На кадрах с места происшествия виден густой дым, а также пожарные и местные жители, которые вместе эвакуировали людей, оставшихся внутри.

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