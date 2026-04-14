Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп приветствуют короля Виллема-Александра и королеву Максиму Нидерландов в Белом доме
No Comment

Видео. Трамп принимает нидерландскую королевскую чету в Белом доме на ужин и ночёвку

Последние обновления:

13 апреля 2026 года король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима участвовали в официальном ужине в Белом доме по приглашению президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп в рамках трёхдневного визита в США.

Королевская чета прибыла вскоре после 19:00 при мелком дожде; их приняли президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп на официальном ужине, после которого они останутся на ночь. Визит, хотя и не имеет статуса государственного, носит серьёзный дипломатический характер, поскольку обе страны стремятся к более тесному сотрудничеству в сфере торговли, обороны и безопасности.

Поездка проходит на фоне более активного вовлечения Европы в диалог с Вашингтоном и предшествует запланированному на конец апреля визиту представителей британской королевской семьи. На ужине и во время официальной фотосессии присутствовал также 38‑летний премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, что свидетельствует о прагматичном подходе, несмотря на его прежнюю критику в адрес Трампа.

Ранее в понедельник королевская чета посетила Зал независимости в Филадельфии в рамках мероприятий, посвящённых 250‑летию Соединённых Штатов. По оценке аналитиков, этот визит подчёркивает роль Нидерландов как ключевого европейского партнёра и демонстрирует усилия по поддержанию стабильных трансатлантических связей в период геополитической напряжённости.

