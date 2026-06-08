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Участники, одетые как знаменитый Бродяга Чарли Чаплина, позируют у его бывшего дома в Швейцарии.
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Видео. Сотни людей в образе Чарли Чаплина пытаются установить рекорд в Швейцарии

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Более 400 человек в костюмах знаменитого Бродяжки Чарли Чаплина собрались в Швейцарии в воскресенье, чтобы попытаться побить рекорд по самому массовому сбору двойников Чаплина.

Мероприятие прошло в музее Chaplin's World в Корсье-сюр-Веве, недалеко от Женевского озера, где легендарный кинорежиссёр провёл последние годы своей жизни.

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Участники надели чёрные котелки, накладные усы и вооружились тростями, отмечая 10‑летие музея.

Съёмка с воздуха запечатлела, как толпа выстроилась в цифру 10 на территории поместья Мануар де Бан, бывшего дома Чаплина, чтобы отметить юбилей.

Многие участники признались, что фильмы Чаплина оказали долговременное влияние на их жизнь.

Праздник подчеркнул неизменную притягательность звезды немого кино, чьё творчество продолжает откликаться в разных поколениях и культурах. По словам Оливии Балиге, руководителя службы коммуникаций Chaplin's World, сюда до сих пор приезжают посетители со всего мира, чтобы открыть для себя кинематографическую вселенную Чаплина.

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