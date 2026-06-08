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Люди скандируют лозунги и аплодируют во время акции протеста против запрета ФИФА на довореволюционный флаг Ирана на стадионах ЧМ, 7 июня 2026 года в Калифорнии.
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Видео. Иранцы протестуют у стадиона ЧМ перед матчем сборной Ирана

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В воскресенье более 200 представителей иранской диаспоры собрались у стадиона Лос‑Анджелеса, размахивая дореволюционными флагами «Лев и Солнце» и протестуя против властей Ирана накануне его первого матча ЧМ‑2026.

Акция состоялась всего за несколько дней до того, как сборная Ирана 15 июня в Лос-Анджелесе проведёт стартовый матч группового этапа против Новой Зеландии.

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По словам участников протеста, они стремились привлечь внимание к продолжающимся в Иране политическим проблемам и нарушениям прав человека, а также выразить несогласие с тем, что они называют связями национальной сборной с Исламской Республикой.

Акция прошла на фоне скандала вокруг, как сообщается, решения ФИФА запретить демонстрацию флага «Лев и солнце» на аренах чемпионата мира.

Этот флаг, использовавшийся Ираном до Исламской революции 1979 года, стал символом для многих оппозиционных движений и представителей иранской диаспоры.

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