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Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на Филиппинах, есть жертвы

На снимке автомобили, повреждённые в результате мощного землетрясения в регионе Минданао на Филиппинах, понедельник, 8 июня 2026 года.
На снимке автомобили, повреждённые в результате мощного землетрясения в регионе Минданао на Филиппинах, понедельник, 8 июня 2026 года. Авторское право  Ernesto Torres Jr via AP
Авторское право Ernesto Torres Jr via AP
By Emma De Ruiter
Опубликовано
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В связи с мощным землетрясением на Филиппинах, предупреждения об угрозе цунами были объявлены в Индонезии и Японии, а также на самих Филиппинах.

В понедельник на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,8. По последним данным, погибли по меньшей мере 19 человек, более 130 получили ранения. сообщается о пропавших без вести. Это самое сильное землетрясение, поразившее Филиппины в текущем году.

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Стихия затронула остров Минданао. В его северной и центральной частях повреждены десятки зданий, в том числе школы, больницы и жилые дома.

В связи с ударом стихии, предупреждения о цунами были объявлены на Филиппинах, в Индонезии и Японии. Позже были зафиксированы небольшие волны высотой от нескольких сантиметров до полутора метров. Австралия и Новая Зеландия также выпустили предупреждения о цунами, но вскоре отменили их.

Серия мощных афтершоков сотрясала Минданао примерно в течение двух часов. Причем самый сильный из них достиг 6,5 балла по шкале Рихтера. Одним из наиболее пострадавших городов стал Хенераль-Сантос, с населением более 700 000 человек.

На опубликованных в соцсетях видео видно, как торговый центр с рестораном быстрого питания Jollibee в Хенераль-Сантосе превратился в груду обломков, а в другом городе рухнуло, по словам властей, пустовавшее в момент толчка школьное здание.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос приостановил занятия в школах в пострадавших районах Минданао и призвал жителей прибрежных территорий немедленно эвакуироваться.

"Сейчас же поднимайтесь на возвышенности. Не ждите", – сказал он. – "Ваша жизнь важнее всего, что вы оставляете позади".

Землетрясения происходят на Филиппинах почти ежедневно, поскольку страна расположена в тихоокеанском "Огненном кольце", зоне, известной высоким уровнем вулканической и сейсмической активности.

В октябре в восточной части Минданао произошли землетрясения магнитудой 7,4 и 6,7, в результате которых погибли по меньшей мере восемь человек.

Дополнительные источники • AP, AFP

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