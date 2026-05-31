Пашинян уверенно лидирует в предвыборных опросах в Армении с прозападным мандатом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Peter Barabas & Aleksandar Brezar
Опубликовано
Поделиться
Поделиться

Согласно новому опросу, партия премьера Армении Никола Пашиняна может получить значительное парламентское большинство. Тем временем Россия усиливает кампанию против прозападного разворота Еревана, предупреждая об "украинском сценарии"

Последний опрос, проведенный в преддверии решающих выборов в Армении 7 июня, показывает, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна может получить почти 65% голосов определившихся избирателей, что сулит ей убедительную победу и существенное большинство в будущем парламенте.

Опрос Breavis, проведенный с 5 по 11 мая среди 1 551 респондента, показал, что «Гражданский договор» обеспечит себе комфортный отрыв от разрозненной оппозиции, часть которой открыто поддерживается Россией, при этом ни одна из этих партий не набирает более 12%.

Если голосование в следующее воскресенье подтвердит эти прогнозы, армяне дадут Пашиняну решительный мандат на закрепление стратегического разворота страны Южного Кавказа к проевропейскому и прозападному курсу, что поставит ее на путь прямой конфронтации с Кремлем и позволит закрепить историческое мирное соглашение с Азербайджаном по Карабаху, еще больше способствуя региональной стабильности и сотрудничеству.

Это соглашение было подписано в Белом доме в прошлом году при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и положило конец десятилетиям конфликта между двумя странами.

Опрос Breavis также свидетельствует о пересмотре национальной стратегии Еревана и дальнейшем повороте к Западу после десятилетий пребывания в постсоветской орбите России.

В последние недели Москва последовательно наращивает давление на Ереван, вводя критически важные торговые запреты, угрожая приостановить членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) - возглавляемом Москвой объединении пяти бывших советских республик, функционирующем как единый интегрированный рынок и зона свободной торговли, - а президент России Владимир Путин проводит параллели между Арменией и Украиной спустя лишь несколько дней после того, как его американский коллега Дональд Трамп выразил Пашиняну свою полную и всестороннюю поддержку.

Публикация нового опроса также совпала с решением России отозвать своего посла в Армении «для консультаций» в связи с решением Еревана ускорить движение к вступлению в ЕС.

«Посол Российской Федерации в Республике Армения С. П. Копыркин отозван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Европейским союзом», - говорится в заявлении МИД России, опубликованном в субботу.

Днем ранее Кремль продолжил наступление с использованием экономических предупреждений и мер, объявив, что введет временные ограничения на экспорт из Армении отдельных видов фруктов и овощей, дополнив ими недавние запреты на поставки армянской минеральной воды, вин и коньяка, а также угрозы прекратить поставки дешевого газа и нефти, жизненно важных для страны.

Армения с населением около 3 миллионов человек в прошлом году импортировала из России более 80% потребляемого газа.

В тот же день лидеры ЕАЭС приняли совместное заявление, в котором предупредили Армению, что ее планы по вступлению в ЕС несут серьезные риски для экономической безопасности всех стран-членов.

Во время саммита в Астане лидеры России, Беларуси, Казахстана и Киргизии призвали Ереван как можно скорее провести общенациональный референдум о выборе Арменией между ЕС и возглавляемым Москвой блоком.

В пятницу Путин вновь провел параллели между Украиной и Арменией, заявив на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане, что «кризис на Украине начался в свое время с попыток Киева вступить в ЕС».

Хотя в заявлении ЕАЭС упоминался только проевропейский курс Армении, оно было опубликовано всего за день до того, как Трамп полностью поддержал переизбрание Пашиняна, назвав его большим другом и лидером, который делает Армению сильной, богатой и очень безопасной.

Москва развернула в Армении масштабную кампанию дезинформации в поддержку пророссийских оппозиционных кандидатов, включая скрытые попытки подорвать позиции Пашиняна.

Со ссылкой на западных разведывательных чиновников агентство Reuters сообщило в субботу, что Москва планирует организовать перевозку десятков тысяч армянских избирателей из России, чтобы повлиять на исход выборов.

