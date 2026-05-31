Последний опрос, проведенный в преддверии решающих выборов в Армении 7 июня, показывает, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна может получить почти 65% голосов определившихся избирателей, что сулит ей убедительную победу и существенное большинство в будущем парламенте.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Опрос Breavis, проведенный с 5 по 11 мая среди 1 551 респондента, показал, что «Гражданский договор» обеспечит себе комфортный отрыв от разрозненной оппозиции, часть которой открыто поддерживается Россией, при этом ни одна из этих партий не набирает более 12%.

Если голосование в следующее воскресенье подтвердит эти прогнозы, армяне дадут Пашиняну решительный мандат на закрепление стратегического разворота страны Южного Кавказа к проевропейскому и прозападному курсу, что поставит ее на путь прямой конфронтации с Кремлем и позволит закрепить историческое мирное соглашение с Азербайджаном по Карабаху, еще больше способствуя региональной стабильности и сотрудничеству.

Это соглашение было подписано в Белом доме в прошлом году при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и положило конец десятилетиям конфликта между двумя странами.

Опрос Breavis также свидетельствует о пересмотре национальной стратегии Еревана и дальнейшем повороте к Западу после десятилетий пребывания в постсоветской орбите России.

В последние недели Москва последовательно наращивает давление на Ереван, вводя критически важные торговые запреты, угрожая приостановить членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) - возглавляемом Москвой объединении пяти бывших советских республик, функционирующем как единый интегрированный рынок и зона свободной торговли, - а президент России Владимир Путин проводит параллели между Арменией и Украиной спустя лишь несколько дней после того, как его американский коллега Дональд Трамп выразил Пашиняну свою полную и всестороннюю поддержку.

Публикация нового опроса также совпала с решением России отозвать своего посла в Армении «для консультаций» в связи с решением Еревана ускорить движение к вступлению в ЕС.

«Посол Российской Федерации в Республике Армения С. П. Копыркин отозван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Европейским союзом», - говорится в заявлении МИД России, опубликованном в субботу.

Днем ранее Кремль продолжил наступление с использованием экономических предупреждений и мер, объявив, что введет временные ограничения на экспорт из Армении отдельных видов фруктов и овощей, дополнив ими недавние запреты на поставки армянской минеральной воды, вин и коньяка, а также угрозы прекратить поставки дешевого газа и нефти, жизненно важных для страны.

Армения с населением около 3 миллионов человек в прошлом году импортировала из России более 80% потребляемого газа.

В тот же день лидеры ЕАЭС приняли совместное заявление, в котором предупредили Армению, что ее планы по вступлению в ЕС несут серьезные риски для экономической безопасности всех стран-членов.

Во время саммита в Астане лидеры России, Беларуси, Казахстана и Киргизии призвали Ереван как можно скорее провести общенациональный референдум о выборе Арменией между ЕС и возглавляемым Москвой блоком.

В пятницу Путин вновь провел параллели между Украиной и Арменией, заявив на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане, что «кризис на Украине начался в свое время с попыток Киева вступить в ЕС».

Хотя в заявлении ЕАЭС упоминался только проевропейский курс Армении, оно было опубликовано всего за день до того, как Трамп полностью поддержал переизбрание Пашиняна, назвав его большим другом и лидером, который делает Армению сильной, богатой и очень безопасной.

Москва развернула в Армении масштабную кампанию дезинформации в поддержку пророссийских оппозиционных кандидатов, включая скрытые попытки подорвать позиции Пашиняна.

Со ссылкой на западных разведывательных чиновников агентство Reuters сообщило в субботу, что Москва планирует организовать перевозку десятков тысяч армянских избирателей из России, чтобы повлиять на исход выборов.