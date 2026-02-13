Видео. День святого Валентина: может ли бенинская Венеция соперничать с дейтинг-приложениями?

В Бенине уже много лет разворачиваются тихие истории любви на «канале влюблённых» в Ганвье, где когда-то по ночам встречались молодые пары, скрываясь от строгих родственников. Десятилетиями в темноте слышался стук вёсел, а шёпот и условные знаки выводили влюблённых по воде. Сегодня многие местные говорят, что этот ритуал уходит в прошлое. С появлением приложений для знакомств и послаблением общественных норм в тайных свиданиях больше нет такой необходимости.

Тем не менее, у некоторых жителей по-прежнему остаётся особая связь с этим местом. Сейчас здесь разбита небольшая «Площадь влюблённых», напоминающая о прошлом: посетители бросают в канал раковины каури и дают друг другу клятвы.

Каноэ сюда приплывает всё меньше, но несколько пар всё же приезжают, чтобы поклясться в верности. Для старшего поколения этот канал хранит воспоминания. Для молодёжи же романтика всё чаще переезжает на экраны смартфонов.