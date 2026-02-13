Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Пироги на озере Нокуэ в Ганвье
No Comment

Видео. День святого Валентина: может ли бенинская Венеция соперничать с дейтинг-приложениями?

Последние обновления:

В бенинской прибрежной деревне Ганвье незаметно меняется уклад: молодежь все реже встречается тайком по ночам, предпочитая смартфоны и соцсети.

В Бенине уже много лет разворачиваются тихие истории любви на «канале влюблённых» в Ганвье, где когда-то по ночам встречались молодые пары, скрываясь от строгих родственников. Десятилетиями в темноте слышался стук вёсел, а шёпот и условные знаки выводили влюблённых по воде. Сегодня многие местные говорят, что этот ритуал уходит в прошлое. С появлением приложений для знакомств и послаблением общественных норм в тайных свиданиях больше нет такой необходимости.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Тем не менее, у некоторых жителей по-прежнему остаётся особая связь с этим местом. Сейчас здесь разбита небольшая «Площадь влюблённых», напоминающая о прошлом: посетители бросают в канал раковины каури и дают друг другу клятвы.

Каноэ сюда приплывает всё меньше, но несколько пар всё же приезжают, чтобы поклясться в верности. Для старшего поколения этот канал хранит воспоминания. Для молодёжи же романтика всё чаще переезжает на экраны смартфонов.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА