Видео. Сербский «ледяной человек» бросает вызов морозу ради перезагрузки мозга

Вот уже 15 лет 41-летний сербский археолог ходит по снежным хребтам в шортах, спокойно сидит в глубоком снегу и плавает в замёрзших озёрах возле Бесны-Кобыла. Его самое продолжительное пребывание в холоде длилось семь часов при минус десяти градусах.

Владимир Стеванович говорит, что холод заставляет сознание замедлиться. Не остаётся места для отвлечения, есть только дыхание и движение.

Его видео принесли ему тысячи подписчиков, хотя он настаивает, что не гонится за рекордами.

Как и Вим Хоф, он говорит о концентрации и спокойствии, тогда как врачи по-прежнему призывают к осторожности. Для Стевановича шок от ледяной воды всего лишь помогает перезагрузиться.