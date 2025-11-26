Видео. Забастовки в Бельгии нарушают общественный транспорт и авиарейсы

Страна объявила о мерах на 2026 год, которые затронут пенсии, пенсионный возраст и социальную поддержку, что побудило профсоюзы призвать к трехдневной акции протеста.

В Брюсселе остановился общественный транспорт, а аэропорт Брюсселя отменил все вылетающие рейсы, многие прилеты также были отменены. Трамвайные и автобусные линии по всей стране опустели, поскольку работники присоединились к забастовке.

Лидеры профсоюзов назвали бюджет шагом назад для работников и заявили, что последствия лягут на домохозяйства, которые уже находятся под давлением.

Похожие забастовки проходили на протяжении всего года, в том числе массовая демонстрация в октябре, собравшая более 100 000 человек.