Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Пассажир проходит через пустой зал с табло отменённых рейсов в международном аэропорту Брюсселя
No Comment

Видео. Забастовки в Бельгии нарушают общественный транспорт и авиарейсы

Последние обновления:

В Бельгии прошла всеобщая забастовка: профсоюзы выступили против бюджета 2026 года, остановили транспорт и рейсы и требуют реформ пенсий и соцподдержки.

Страна объявила о мерах на 2026 год, которые затронут пенсии, пенсионный возраст и социальную поддержку, что побудило профсоюзы призвать к трехдневной акции протеста.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

В Брюсселе остановился общественный транспорт, а аэропорт Брюсселя отменил все вылетающие рейсы, многие прилеты также были отменены. Трамвайные и автобусные линии по всей стране опустели, поскольку работники присоединились к забастовке.

Лидеры профсоюзов назвали бюджет шагом назад для работников и заявили, что последствия лягут на домохозяйства, которые уже находятся под давлением.

Похожие забастовки проходили на протяжении всего года, в том числе массовая демонстрация в октябре, собравшая более 100 000 человек.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА