Видео. Украинские дроны ударили по Шатурской ГРЭС под Москвой, вспыхнул крупный пожар

Украинская атака беспилотниками в воскресенье вызвала пожар на Шатурской электростанции в Московской области России. Это одна из старейших ГРЭС страны, расположенная примерно в 120 километрах к востоку от столицы.

Губернатор региона Андрей Воробьёв сообщил, что несколько беспилотников упали на территорию станции, а другие были сбиты средствами ПВО, что привело к пожару, но о пострадавших не сообщалось. Были задействованы резервное электроснабжение и мобильные системы отопления.

Удар произошёл на фоне продолжающихся российских ударов по энергосистеме Украины, тогда как Киев атакует инфраструктуру в глубине России.

Москва заявила, что её силы за ночь сбили 75 украинских беспилотников, в том числе несколько над Московской областью и десятки над Чёрным морем и оккупированным Крымом.