70-летний мужчина живет на крыше своего дома с момента наводнения, Аюттхая, Таиланд, 14 ноября 2025 года.
No Comment

Видео. Таец уже несколько недель живет на крыше из-за наводнения

Последние обновления:

В Аюттхае (Таиланд) 70-летний Лаиад уже почти три недели живёт на крыше своего затопленного дома: река Ной вышла из берегов, пострадали более 1000 домов.

В районе Сена провинции Аюттхая в Таиланде 70-летний Лаиад уже почти три недели живёт на крыше своего затопленного дома.

Река Ной снова вышла из берегов, оставив под водой более 1 000 домов. Наводнение в провинции длится уже четвёртый месяц.

Дом Лаиада пострадал в самом начале, но он отказался уходить, опасаясь, что потеряет свои вещи и ему будет некуда податься.

Из-за отключения электроэнергии по ночам он пользуется единственной керосиновой лампой. Жители опасаются, что вода не спадёт еще несколько месяцев.

