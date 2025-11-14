Видео. Таец уже несколько недель живет на крыше из-за наводнения

В районе Сена провинции Аюттхая в Таиланде 70-летний Лаиад уже почти три недели живёт на крыше своего затопленного дома.
Река Ной снова вышла из берегов, оставив под водой более 1 000 домов. Наводнение в провинции длится уже четвёртый месяц.
Дом Лаиада пострадал в самом начале, но он отказался уходить, опасаясь, что потеряет свои вещи и ему будет некуда податься.
Из-за отключения электроэнергии по ночам он пользуется единственной керосиновой лампой. Жители опасаются, что вода не спадёт еще несколько месяцев.