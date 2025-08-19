Лемуры с кольцевыми хвостами сидят на измерительной шкале, пока смотрители Лондонского зоопарка записывают важные данные о животных во время ежегодного взвешивания, Лондон, вторник, 19 августа 2025 года.
No Comment

Видео. Обитатели Лондонского зоопарка встают на весы для ежегодного контроля

Последние обновления:

От гигантских черепах до крошечных улиток - все 400 видов, обитающих в Лондонском зоопарке, выстроились на этой неделе для ежегодного взвешивания и измерения.

В Лондонском зоопарке прошло ежегодное взвешивание и измерение животных. Вес и размеры каждого - от улитки до жирафа - тщательно регистрируются. Ежегодное мероприятие даёт возможность обновить жизненно важную информацию о здоровье обитающих здесь более чем 400 видов животных.

Взвешивание - это не просто цифры на весах, это способ отслеживать рост, беременность и выявлять неожиданные изменения в организме. Результаты публикуются защитниками природы по всему миру через глобальную базу данных.

Уловки у смоторителей разные: пингвинов Гумбольдта сажают на весы, предлагая в качестве награды рыбу. “Самая большая проблема - количество пингвинов. У нас их сейчас 79, и это довольно много. В идеале мы не хотим их отлавливать, чтобы взвесить. Мы хотим научить их добровольно принимать решение и вставать на весы самостоятельно", объясняет Джессика Эллисон Рэй.

В другом месте зоопарка кольцехвостому лемуру Спайку бросает заранее взвешенную еду на весы, а потом отнимают эти граммы.

Гизмо и Киви - пара капибар - ждут своей очереди. При весе в 48 килограммов Гизмо превосходит компаньона, который весит 38 килограммов. Будучи самыми крупными грызунами в мире, они представляют собой необычное зрелище.

"Перед нами стоит большая задача: в зоопарке более 10 000 животных, более чем 400 видов. Мы часто взвешиваем животных, но сегодня мы будем выполнять тот же процесс, что и обычно, за исключением того, что все данные будут официально занесены в международную базу данных под названием ZIMS. Это система управления зоологической информацией, которой мы делимся с другими зоопарками по всему миру, с другими природоохранными организациями". Как пояснил Дэниел Симмондс, менеджер-зоолог.

