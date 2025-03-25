Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
"Матери" площади Мая в Буэнос-Айресе, 24 марта 2025 года
No Comment

Видео. Аргентина: 49 лет со дня военного переворота

Последние обновления:

24 марта исполнилось 49 лет со дня военного переворота в Аргентине 1976 года. Тысячи людей собрались в Буэнос-Айресе, чтобы почтить память жертв и потребовать справедливости.

Тысячи людей собрались в Буэнос-Айресе в понедельник, чтобы напомнить о 49-й годовщине военного переворота в Аргентине 1976 года, который привел к жестокой диктатуре, продлившейся семь лет.

Группы по правам человека, включая "матерей" и "бабушек" площади Мая, вышли на марш с требованиями справедливости для примерно 30 тысяч человек, которые были убиты или пропали без вести.

По официальным данным, их было 12 тысяч, но активисты утверждают, что настоящее число жертв гораздо выше.

Правительство президента Хавьера Милея распорядилось о рассекречивании военных документов, утверждая, что предыдущие администрации использовали их в качестве политических инструментов.

