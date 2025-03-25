Видео. Аргентина: 49 лет со дня военного переворота

Тысячи людей собрались в Буэнос-Айресе в понедельник, чтобы напомнить о 49-й годовщине военного переворота в Аргентине 1976 года, который привел к жестокой диктатуре, продлившейся семь лет.

Группы по правам человека, включая "матерей" и "бабушек" площади Мая, вышли на марш с требованиями справедливости для примерно 30 тысяч человек, которые были убиты или пропали без вести.

По официальным данным, их было 12 тысяч, но активисты утверждают, что настоящее число жертв гораздо выше.

Правительство президента Хавьера Милея распорядилось о рассекречивании военных документов, утверждая, что предыдущие администрации использовали их в качестве политических инструментов.