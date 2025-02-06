Видео. Празднование жизни и смерти на шуточных похоронах в Гаване

В пригороде Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегасе каждый год 5 февраля проходят шуточные похороны персонажа по имени Паченчо. Этот праздник неизвестного происхождения получил название "Поминки по Паченчо". Роль Паченчо в этом году исполнил 77-летний механик на пенсии Рикардо Эрреро. Эта традиция празднует жизнь и смерть - любопытная смесь веселья и духовности, где инсценировка похорон дополнена элементами настоящего погребения и распитием рома и других алкогольных напитков. Паченчо "оживает" в гробу под ритмы кубинской музыки.