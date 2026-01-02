Эта крошечная община в эфиопском регионе Амхара на протяжении десятилетий отстаивала принципы равенства и пацифизма. Сегодня она живет под сенью гражданской войны в регионе.

Арва Амба - это пацифистская община численностью около 500-600 человек, расположенная в северных горах Амхары, в 550 километрах от столицы страны Аддис-Абебы.

Основанная в 1970-х годах, эта новаторская община была высоко оценена организациями, включая ООН, за ее усилия по борьбе с бедностью, эксплуатацией и гендерным неравенством.

По мере роста известности Арва Амба ежегодно принимала тысячи посетителей и знакомила их со своими основополагающими идеями, надеясь, что они распространятся далеко и широко.

Но пандемия COVID-19 и военный конфликт изменили все.

Число посетителей сократилось, а боевые действия между вооруженной группировкой Fano и федеральными войсками из Национальных сил обороны Эфиопии (ENDF) за последние два года охватили большую часть региона Амхара.

"Гражданская война идет рядом с нашим районом, и это не может не беспокоить, - сказал Euronews из Эфиопии Гебейеху, член "комитета по приему гостей" Арва Амба. - Это так тревожно".

Теперь члены Арва Амба не хотят даже покидать деревню, опасаясь насилия. Ее основатель Зумра Нуру и другие люди также открыто подвергаются нападениям.

"Сын Зумры сейчас в Аддисе, потому что его пытались похитить. Здесь много бандитских группировок", - объясняет Клаудио Мария Лерарио, фотограф, который несколько месяцев жил в Арва Амба, документируя повседневную жизнь.

Были похищены и другие члены общины, причем ни одна сторона не взяла на себя ответственность. Школы были вынуждены закрыться. Это особенно тяжело для общины, основанной на принципах, включая права детей и образование.

Что такое "Арва Амба"?

Основатель общины Зумра Нуру родился в 1947 году в Эфиопии. Он часто говорил, что с четырех лет его занимал один-единственный вопрос: почему один человек должен эксплуатировать другого? Позднее он вспоминал, что его мать работала до поздней ночи, пока его отец отдыхал, и это только усугубляло чувство несправедливости.

"У меня нет других идей для обсуждения, только эта. Все мое существо овладело этими мыслями, и мой разум пребывает в непрерывном созерцании", - сказал он в интервью в 2018 году.

Магазин, где посетители могут купить текстиль, сделанный в Авра Амба Courtesy of Claudio Maria Lerario

К 1970-м годам он собрал вокруг своего видения небольшую группу последователей, но в течение многих лет они оставались разбросанными по всей стране.

Только в следующем десятилетии они объединились в одном месте - в деревне Арва Амба. Здесь был сформулирован последовательный набор утопических принципов, которые Гебейеху и его коллега Алеме изложили Euronews.

Related Власти Эфиопии и повстанцы Тыграя договорились о прекращении боевых действий

Соблюдение прав женщин и детей, забота о больных и нетрудоспособных людях, искоренение "плохой речи и плохих поступков" и отношение ко всем людям, как к "братьям и сестрам". В Арва Амба нет религии, нет даже культа личности.

"Мы равны в работе, в управлении богатством и в принятии решений. В общине Арва Амба нет разницы в статусе между мужчинами и женщинами", - говорит Гебейеху.

Маленькая девочка ждет своих родителей на кукурузном поле Courtesy of Claudio Maria Lerario

Приверженность общины этим руководящим принципам привела в деревню многих людей, в том числе эфиопско-американского режиссера Сальму Мекуриа.

"Причина, по которой я снимаю фильм (о них), заключается в том, что эти люди, которые пришли практически из ничего, без образования, имеют представление о том, что можно выбрать общество, в котором ты хочешь жить, и упорно работать, чтобы построить его", - сказала она в интервью Euronews с богатого острова Мартас-Винъярд в Массачусетсе, где она сейчас живет.

По словам документалиста и членов общины, опрошенных Euronews, многие люди, выросшие в Арва Амба, уезжают учиться в университетах - свидетельство сильной системы образования в деревне.

Однако впоследствии они предпочитают вернуться обратно, а не заниматься профессиональной деятельностью "белых воротничков".

"Это буквально нищая, пыльная деревня, - говорит Мекурия. - Но там бегают молодые люди с дипломами и работают. Может быть, не в своих областях, но в работе нет иерархии".

Лерарио подробно остановился на этом моменте. "У вас совсем нет бедности. У всех есть хороший дом", - говорит он, сравнивая общину с другими районами страны, где уровень бедности вырос до 43 %.

"У всех есть хорошая работа. У всех есть хорошее бесплатное образование. Система социального обеспечения. Только представьте себе скандинавскую страну", - добавил он.

В отличие от Скандинавии, у Арва Амба мало природных ресурсов для создания фонда национального благосостояния. Но она также полагается на нефть и кулинарию. Этот вид торговли позволил общине создать здоровые финансы для финансирования различных форм социального обеспечения.

Правда, не всем модель Арвы Амбы пришлась по вкусу.

Идеальный шторм

Гебейеху говорит, что "большинство принципов воплотились в жизнь, просто бросив вызов традиционной эфиопской культуре, особенно в сельской местности Эфиопии".

Временами это ставит общину в тупик, заставляя ее враждовать с более консервативными элементами эфиопского общества. Тем более примечательно, что община Arwa Amba насчитывает всего несколько сотен человек среди более чем 135-миллионного населения Эфиопии.

Многонациональное общество Эфиопии стало свидетелем глубокого насилия за десятилетия существования Арва Амба.

Общине не всегда удавалось оставаться в стороне от этой борьбы. В 1980-х годах деревня была вынуждена на несколько лет расформироваться после того, как коммунистический режим Дерга обвинил ее в поддержке оппозиции.

Акробатическая гимнастика - один из самых популярных видов спорта в общине Авра Амба Courtesy of Claudio Maria Lerario

По словам Алеме, "есть люди, которые исторически не любят нашу общину, начиная с момента ее основания".

"Эти люди плохо о нас думали. Во время беспорядков они пытались донести ложную и искаженную информацию до правительства, чтобы оно приняло меры против общины", - говорит он о напряженности в отношениях с режимом Дерга.

Совсем недавно в результате смертоносного конфликта между федеральными силами и Народно-освободительным фронтом Тиграя (НФОТ) на севере Эфиопии в период с 2020 по 2022 год погибли десятки тысяч человек. По некоторым оценкам, их число достигает 600 000. Мало кто хотел рисковать при поездках для проверки информации.

К тому же это совпало с пандемией. Границы были закрыты, и поездки прекратились. Люди перестали приезжать в деревню. Даже когда ограничения, связанные с пандемией, ослабли, разразился новый конфликт между федеральными силами и членами этнонационалистического ополчения Фано.

Одна из библиотек, доступных для учащихся школ Аура Амба Courtesy of Claudio Maria Lerario

На этот раз бои шли прямо у порога Арва Амба. Жители сообщают, что регулярно слышат стрельбу.

"За последние пять-шесть лет посетителей почти не было. Раньше общину посещало в среднем 14 000 человек в год, - сетует Гебейеху. - Наши передвижения ограничены - посещение рынков для закупки сырья и продажи нашей продукции сильно затруднено".

Но он и Алеме остались непоколебимы в своей вере в руководящие принципы общины и в то, как они могут помочь разрешить конфликты в их стране.

"Если бы мы могли жить, считая всех людей сестрами и братьями, между ними не было бы ни различий, ни вражды", - добавил Гебейеху.