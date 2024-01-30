В 2024 году путешественники по-прежнему смогут пользоваться всеми видами общественного транспорта в Германии по проездному за 49 евро.

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С момента появления в апреле прошлого года единый проездной билет на общественный транспорт Германии стоимостью 49 евро до сих пор пользуется огромной популярностью.

Более трёх миллионов немцев приобрели Deutschlandticket в первый месяц после его выпуска.

Власти назвали введение проездного, который даёт право без ограничений совершать региональные и местные поездки, "крупнейшей реформой общественного транспорта в истории Германии".

Правительство подтвердило, что билет будет действовать и в 2024-м, а его цена останется прежней до конца года.

Хотя ранее руководство немецких транспортных сетей заявляло, что столь низкая цена на безлимитный проезд непреемлема. По словам главы транспортного ведомства Мюнхена MVG Инго Вортманна, местные и региональные компании испытывают трудности из-за высокой инфляции, а доходы от продажи билетов остаются низкими.

"Пока что правительство компенсирует разницу с прежними доходами транспортников", - сказал он в интервью ежедневной немецкой газете Abendzeitung.

Повышение цен ожидалось в январе, но министры решили перенаправить неизрасходованные в 2023 году средства на финансирование программы Deutschlandticket.

Что такое Deutschlandticket?

Этот недорогой проездной билет, также известный как "D-ticket", который сейчас стоит 49 евро в месяц, или примерно 1,60 евро в день. Он позволяет без ограничений ездить на городских автобусах, метро и трамваях в муниципалитетах Германии, а также на пригородных поездах. Правда, путешествия на поездах дальнего следования, обслуживаемых DB Fernverkehr AG (включая RE) или другими провайдерами, такими как FlixTrain (IC, EC, ICE), нужно оплачивать отдельно.

D-ticket сменил билет за €9 в месяц, опробованного летом 2022 года.

Введённый с целью облегчить финансовое бремя немцев в условиях растущей инфляции, после вторжения России в Украину, дешёвый проездной был чрезвычайно популярен. С июня по август было продано более 52 миллионов таких билетов.

В стоимость билета за 49 евро входят поездки на пригородных поездах по всей Германии AP Photo

Немецкая ассоциация транспортных компаний VDV утверждает, что за эти три месяца удалось сэкономить около 1,8 миллиона тонн углеродных выбросов.

Эксперимент дорого обходился бюджету ФРГ. Кроме того, это вызвало большой наплыв пассажиров. Железная дорога оказалась перегруженной.

Но спрос на билет за 49 евро тоже оказался высоким. В первое время после начала его продаж на сайте ж/д оператора Deutsche Bahn происходили сбои. Из 3 миллионов человек, купивших абонемент на проезд в общественном транспорте, по меньшей мере 750 000 никогда раньше этого не делали.

В прошлом году предложения о повышении цены встретили яростное политическое сопротивление. Николаус Градль, эксперт по дорожному движению городского совета Мюнхена, назвал эту идею "абсурдной".

"Для нас повышение цен - это не вариант", - сказал он в интервью Abendzeitung.

Пока что федеральное и земельное правительства будут продолжать покрывать дефицит средств, смягчая влияние инфляции и материальных затрат для предприятий общественного транспорта.

Какие изменения Deutschlandticket планируют власти?

Правительственная коалиция "светофор" в настоящее время работает над "правилом для семей", которое позволит обладателям билетов в определённое время брать с собой в поездки ещё одного взрослого и до трёх детей в возрасте от 6 до 14 лет.

Если транспортные компании согласятся на это, то правило будет действовать в выходные и праздничные дни, а также после 20:00 в будние дни.