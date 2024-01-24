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Евросоюзу не удаётся снизить выбросы от автомобилей

Уровень загрязнения от автотранспорта в ЕС не изменился за 10 лет (ЕСП)
Уровень загрязнения от автотранспорта в ЕС не изменился за 10 лет (ЕСП) Авторское право AP Photo
By Euronews
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За последние 10 лет ЕС не смог сократить объёмы вредных выросов дизельных и бензиновых автомобилей. Об этом говорится в докладе Европейской счётной палаты.

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Выбросы углекислого газа от легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в ЕС не уменьшились за последние 10 лет. Такой вывод сделала Европейская счётная палата (ЕСП). Её доклад был опубликован в среду.

Требования для автопроизводителей в последние годы были ужесточены. А новые бензиновые и дизельные модели оснащены более экологичными технологиями. 

Но в то же время, современные автомобили - крупнее и мощнее и продолжают выбрасывать в атмосферу загрязняющие вещества в больших объёмах.

Йиндржих Долезал, ведущий аудитор Европейской счётной палаты:
"Одна из причин того, что выбросы дизельных и бензиновых автомобилей не уменьшились, заключается в следующем. Рынок внедорожников значительно вырос. Автомобили становятся тяжелее. Да, возможно, двигатели становятся более эффективными. Но вес этих автомобилей, система безопасности и другое оборудование, которое добавляется к ним, делают их более или менее идентичными. В том числе это объясняет, почему выбросы автомобилей на дизеле и бензине не снизились в объёмах".

Согласно отчёту, выбросы у дизельных автомобилей остались на прежнем уровне, а у бензиновых автомобилей - снизились на 4,6%. Вес авто за тот же период увеличился в среднем на 10% , а мощность - на 25%.

Евросоюз сделал ставку на электромобили, начав их внедрять по всему континенту. Однако серьёзным препятствием стала нехватка сырья и технические трудности, связанные с производством аккумуляторов.

Йиндржих Долезал, ЕСП:
"Средства ЕС в основном направлены на возобновляемые источники энергии и на увеличение плотности зарядной инфраструктуры. Также существует Закон о сырье, который, как мы надеемся, обеспечит удовлетворение потребностей в сырье для производства аккумуляторов. Я думаю, что ЕС уже начал полностью менять направление и инвестировать в экологически чистые продукты".

Тем временем, уровень загрязнения от транспортных средств продолжает расти. В 2021 году на них приходилось 23% от общего объёма выбросов парниковых газов в ЕС. Основным их источником остаются легковые автомобили.

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