Не летят самолеты, не едут поезда: расписание европейских забастовок

By Euronews Travel

Где, когда и какие перебои в работе транспорта ожидаются в ближайшее время

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Забастовки - обычное явление в Европе, когда сотрудники тех или иных компаний отказываются работать в борьбе за повышение зарплаты и улучшение условий труда. Многие относятся к ним с пониманием.

Иногда такие акции планируются за несколько месяцев до начала, но порой о них объявляют в последнюю минуту, поэтому, если они касаются транспортного сектора, всегда нужно проверять информацию перед поездкой.

Чтобы помочь вам сориентироваться, мы собрали все сведения о предстоящих европейских забастовках.

Если ваш авиарейс или поезд отменен или задержан, вы имеете право на новый билет или компенсацию.

Великобритания: бастуют машинисты поездов

Члены британского профсоюза Aslef объявили о скользящем графике однодневных забастовок и запрете на сверхурочную работу в период с 30 января по 5 февраля.

В разные дни забастовки затронут разных операторов, включая Avanti West Coast, CrossCountry, East Midlands Railway, West Midlands Trains, GTR, LNER, Southeastern, SWR и TransPennine Trains.

Машинисты поездов давно спорят по поводу зарплаты, которая, по их словам, не повышалась уже пять лет.

Италия: общенациональная забастовка общественного транспорта

24 января по всей Италии пройдет 24-часовая забастовка общественного транспорта. Она может привести к значительным перебоям в работе автобусов, трамваев и метро, но, как ожидается, не затронет региональные поезда и поезда дальнего следования.

В тот же день забастовку проведут авиадиспетчеры - с 13 до 17 часов, что может привести к задержкам и отменам рейсов в Италию и с вылетом оттуда.

А 23 января 24-часовую забастовку запланировали таксисты в Риме - из-за повышения лицензионных сборов.

Германия: 6-дневная забастовка машинистов поездов

Машинисты поездов в Германии будут бастовать с 24 по 29 января.

Забастовка начнется в 2 часа ночи в среду и продлится до 6 часов вечера в понедельник. Это последняя из серии стачек в рамках длительного спора с железнодорожным оператором Deutsche Bahn по поводу графика работы, оплаты и условий труда.

Если на следующих коллективных переговорах не будет достигнуто соглашение, железнодорожную сеть Германии в ближайшие месяцы могут охватить бессрочные забастовки.

Вокзал в немецком Эссене во время забастовки 16 ноября 2023 года AP Photo/Martin Meissner

Финляндия: забастовки в аэропортах

Члены финского профсоюза JHL, который представляет около 12 000 работников аэропортов, объявили о 48-часовой забастовке 1-2 февраля.

Национальный перевозчик Finnair ожидает, что акция окажет значительное влияние на полеты. Если у вас забронирован билет на рейс в период с 31 января по 3 февраля, авиакомпания разрешит вам вылететь раньше или отложить поездку до 15 марта.

Пока неясно, какие рейсы будут отменены или задержаны. Ожидается, что забастовка затронет и другие службы, такие как наземное обслуживание, что приведет к дополнительным задержкам для пассажиров.