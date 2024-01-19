Новое исследование показывает, что большее количество братьев и сестер связано с ухудшением психического здоровья подростков.

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Задумывались ли вы когда-нибудь, влияет ли наличие у вас братьев и сестер на ваше общее счастье?

Новое исследование показывает: чем больше братьев и сестер, тем хуже это сказывается на ваше психическое здоровье. Хотя при этом необходимо учитывать множество факторов.

В исследовании приняли участие 9 417 китайских и 9 191 американский подросток, каждому из которых были заданы несколько разные вопросы.

"Наши результаты невозможно было предсказать до проведения исследования", - сказал в своем заявлении Дуг Дауни, ведущий автор исследования и профессор социологии Университета штата Огайо**.**

"Другие исследования показали, что наличие большего числа братьев и сестер связано с некоторыми положительными эффектами, так что наши результаты не были само собой разумеющимися", - добавил он.

Одним из факторов, который может объяснить полученные результаты, является концепция "разбавления ресурсов".

В психологии "разбавление ресурсов" означает, что доступность родительских ресурсов, таких как время, внимание и финансы, уменьшается по мере увеличения количества детей в семье.

Это, в свою очередь, может повлиять на различные аспекты развития ребенка, включая его когнитивное, социальное и эмоциональное благополучие.

У подростков из семей с одним или двумя детьми дела обстоят лучше

"Если представить себе родительские ресурсы как пирог, то одному ребенку он достается полностью - все внимание и ресурсы родителей", - говорит он.

"Но когда вы добавляете больше братьев и сестер, каждый ребенок получает меньше ресурсов и внимания со стороны родителей, и это может повлиять на его психическое здоровье".

"Такое сочетание результатов нелегко объяснить. Нам предстоит еще многое узнать о влиянии братьев и сестер", - говорит Дауни.

"Это особенно важно сейчас, когда в США и других странах снижается уровень рождаемости. Понимание последствий взросления с меньшим количеством братьев и сестер или без них становится все более важным социальным вопросом".

Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, как различные факторы - например, социально-экономическая ситуация - влияют на психическое здоровье.

Как показало предыдущее исследование, проведенное под руководством Дауни, наличие братьев и сестер также дает преимущества: дети, посещающие детский сад и имеющие братьев и сестер, демонстрируют лучшие социальные навыки.

Другое исследование, проведенное в 2016 году в Университете Умео, также показало, что в Швеции взросление в многодетной семье не связано с пагубным влиянием на физическое и психическое здоровье в среднем возрасте.