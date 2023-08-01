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Этим летом пассажиры автобусов и поездов в Германии могут купить билет за 45 евро в месяц и безлимитно ездить на местном и региональном транспорте. Количество пассажиров увеличилось на 25%.

Deutschlandticket за 49 евро стал "огромным успехом" и привел к росту числа пассажиров на региональных немецких поездах на 25%, заявили в железнодорожной компании Deutsche Bahn.

Билет, который начали продавать в мае, позволяет пассажирам пользоваться любыми автобусами, а также местными и региональными поездами по всей стране. Кроме того, он включает в себя берлинскую сеть S-Bahn.

Сравнивая количество пассажиров с апрелем, можно сказать, что Deutschlandticket "уже пользуется большим успехом", заявила генеральный директор DB Regio Эвелин Палла в интервью немецкой газете RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

В беседе с немецким информационным агентством DPA министр транспорта Германии Фолькер Виссинг также охарактеризовал билет как "действительно огромный успех".

Как Deutschlandticket изменил привычки пассажиров?

Региональный поезд на вокзале в Берлине IMAGO/Wolfgang Maria Weber/REUTERS

С 1 мая, по данным Deutsche Bahn, немцы стали использовать D-Ticket для поездок на "значительно большие расстояния". Летом особенно популярны маршруты на побережье и в горы. Это говорит о том, что данная схема позволяет людям принимать более рациональные решения для поездок на отдых.

Хотя, как признает Палла, недавний всплеск поездок отчасти объясняет сезонная динамика.

"Тот факт, что в мае и июне поезда были заполнены больше, чем в апреле, также объясняется государственными праздниками и сезоном отпусков. Трех месяцев, в течение которых действует Deutschlandticket, недостаточно чтобы составить точную картину", — отметила она.

Тем не менее цифры показывают многообещающую тенденцию. Виссинг отмечает, что за менее чем три месяца в местном общественном транспорте (ÖPNV) появился почти миллион новых клиентов.

"Мы увеличили число абонентов, которые четко придерживаются общественного транспорта. Это означает, что они пользуются билетом не периодически, а каждый день", — сказал министр.

Спрос на билет по-прежнему высок. По данным Ассоциации немецких транспортных компаний (VDV), по состоянию на 20 июня абонементом D-Ticket воспользовались 9,6 млн пассажиров.

Останется ли в Германии билет стоимостью 49 евро?

В некоторых регионах "люди ездили столько же, сколько девятиевровым летом", — подчеркнул Палла в интервью RND.

В рамках акции, действовавшей с июня по август прошлого года, было продано 52 млн билетов стоимостью 9 евро в месяц. Благодаря этому, было предотвращено около 1,8 млн выбросов СО2.

Однако, несмотря на популярность и пользу для климата, сверхдешевый проездной обошелся государству слишком дорого, чтобы предложение можно было продлить.

Остается под вопросом, как долго продлится действие нынешнего проездного за 49 евро: в мае власти предупредили, что он тоже может оказаться нежизнеспособным.

Однако слова Виссинга звучат позитивно. Чем больше у Deutschlandticket будет подписчиков, тем дешевле он будет стоить в долгосрочной перспективе.

"Поэтому мы должны сделать так, чтобы как можно больше людей постоянно пользовались билетом", — отмечает министр.