"Записки из США": Портленд, город, где все делают по-своему

Мы продолжаем турне по городам Америки с музыкантом Фоем Вэнсом. На этот раз он приглашает в Портленд, штат Орегон.

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"Меня зовут Фой Вэнс, я автор-исполнитель из Северной Ирландии. Я объездил весь мир, но есть одно место, которое зовет меня вернуться. Это Соединенные Штаты. Я отправился у турне по городам Америки, знакомясь с их музыкой, кухней и культурой.

Сегодня я нахожусь в Портленде, штат Орегон, известном своей ориентацией на устойчивое развитие и уникальной субкультурой кофе, еды и живой музыки. Это большой город со всем очарованием маленького.

Живая музыка и сцена для новичков

Чтобы понять альтернативный подход Портленда к музыке, нет лучшего места, чем клуб Music Millennium в Ист-Сайде. Это легендарная концертная площадка и старейший музыкальный магазин на Тихоокеанском Северо-Западе.

Владелец заведения Терри Карриер стремится продолжать традиции. "У нас прошло более 4500 концертов, - говорит он. - Мы стараемся приглашать на гастроли новичков, даем им возможность выступить перед молодой аудиторией".

Портленд - прекрасное место для живой музыки и спектаклей. Театр Aladdin - большой зал на 600 мест. В расположенных рядом заведениях Doug Fir и Mississippi Studios их около 250.

Город, где ценят индивидуальность. Euronews

После остановка в Music Millennium хочется как можно больше живой музыки. К счастью, в Портленде ее легко найти. Чтобы узнать больше о местной сцене, я побеседовал с местными исполнителями - панк-группой Spoon Benders. "В Портленде все друг друга знают, здесь нет определенных жанров, что делает музыкальную сцену только лучше, - говорят участники группы. - Здесь вы найдете, что душе угодно - кантри, хардкор, психоделику... У нас появляются и очень интересные noise-группы. И люди у нас просто фантастические. Все очень дружелюбны, помогут, подскажут, куда можно сходить".

Водопады и ролики

Альтернативность Портленда - не только в музыке, но в кухне. Здесь очень популярны веганские заведения. Варианты без мяса вам предложат и в уличных фудтраках, и в местных такосных. А еще Портленд обрамлен просто чудесной природой. Пользуясь случаем, я посетил водопад Мултнома и познакомился с Лорен, гидом компании Good Trip Adventures. "Мы возим людей в парки и зоны отдыха, - рассказывает она, - предлагаем различные услуги - от коротких поездок до многодневных туров. Мы также рассказываем гостям о геологии, антропологии, природоведении, стараясь дать полное представление о тех местах, которые они посещают".

Водопад Мултнома - самый высокий в Орегоне. Euronews

В качестве последней остановки в Портленде мне показалось уместным познакомиться с местной спортивной командой, также олицетворяющей альтернативный подход к жизни и движению. Популярный здесь роллер-дерби - это контактный вид спорта на роликовых коньках, сочетающий музыку, свет и действие: команды соревнуются друг с другом на эллиптической дорожке в скорости, технике и стратегии.

Я поговорил об этом с девушками из местной группы The Rose City Rollers. "Это спорт, куда принимают всех, - заверили они. - И неважно, был ли ты на сотне игр или слышишь о нем впервые".

После посещения Портленда становится ясно, почему город славится альтернативным подходом к жизни. Здесь уважают индивидуальность и творчество, стремление все делать немного по-другому.