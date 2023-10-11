Атланта: город госпела, трэпа и правозащитников

Атланта - очередная остановка в американском турне музыканта Фоя Вэнса, который знакомит нас с культурой, музыкой и гастрономией США.

РЕКЛАМА

Атланта (штат Джорджия) - город, известный своими ресторанами, ночной жизнью, бурлящей хип-хоп сценой и ведущей ролью в движении за гражданские права в Америке. Кроме того, это один из самых быстрорастущих городов США благодаря своей арт-сцене, кино- и музыкальной индустрии.

"Музыка, идущая от сердца"

Именно поэтому музыкант Фой Вэнс включил Атланту в число обязательных пунктов своего турне по США, в ходе которого он знакомит нас с местной музыкой, кухней и культурой. Первой его остановкой стала Церковь Большого Вефильского пламени. Она известна мессами, пронизанными госпелами - христианской музыки, вдохновленной музыкой популярной.

"Мы можем найти следы госпела в любом жанре: в кантри, R&B, - говорит пастор Нейт Фишер. - Многие известные исполнители начинали в этой церкви".

Прогуливаясь по красочным улицам Атланты, хочется глубже понять значение музыкального наследия, тесно переплетенного с историей. "Движение за гражданские права, Марш на Вашингтон опирались на музыку. Доктор Мартин Лютер Кинг проводил порой свои собрания в подвале нашей церкви. Куда бы вы ни пошли в Атланте, вы найдете церковь, которая предлагает хорошую музыку..... И неважно, о какой религии, конфессии идет речь, эта музыка, идущая от сердца, достучится до вас", - продолжает Нейт Фишер.

Жизнь в ловушке и вне ее

Один из новейших музеев Атланты полностью посвящен ее последнему музыкальному экспортному жанру - трэп-музыке. "Музей наш - единственный в своем роде, он документирует искусство, культуру и звучаниетрэпа", - рассказал директор Си-Джей Уильямс. - Термин trap впервые появился у рэпера T.I. на его альбоме Trap Muzik. Это было в 2003 году. Trap music - конечно же, поджанр хип-хопа. Он в основном рассказывает о том, что такое trap, ловушка - наша жизнь в городе, где надо шустрить, чтобы выстоять".

По словам Уильямса, трэп - это всегда рассказ и о нас самих, о том, что мы делаем, чтобы выбраться из ловушки.

Один из самых узнаваемых экспонатов музея - ярко-розовый автомобиль из не менее яркого розового дома на улице Howell Mill Road в Атланте; он использовался для рекламы альбома рэпера 2 Chainz Pretty Girls Like Trap Music в 2017 году.

Атланта - родина многих очень громких имен в музыкальной индустрии. "У нас есть Migos, есть 2 Chainz, есть Gucci, Jeezy, Lil Baby... список можно продолжать", - напоминает Адлия Хадлим из дирекции музея. - Если вы любите музыку, то Атланта - это определенно место, куда стоит приехать; если вы любите творчество, динамичные города, то Атланта - точно одно из лучших мест в США. "Югу есть что сказать", - резюмирует она.

"Кольцо" Атланты и стрит-арт

Проведя в Атланте совсем немного времени, можно с уверенностью сказать: творчество во всех его проявлениях здесь - буквально на каждом шагу. Это, безусловно, относится и к BeltLine - бывшей железной дороге, превращенной в пешеходную, велосипедную и беговую дорожку; она кольцом охватывает город.

"После завершения ее строительства жители смогут пройти пешком, проехать на велосипеде или самокате через весь город, по всем 46 районам", - уточняет Николь Густин, основательница компании BiteLines Tours, предлагающей посетителям увлекательный способ познакомиться с бурно развивающейся ресторанной и художественной сценой в Атланте.

Благодаря своему музыкальному наследию, обилию достопримечательностей и культурному календарю, Атланта признана одним из центров развлечений на американском Юге. Кажется, что даже улицы здесь становятся сценой для художников и музыкантов. В Атланте кипит творческая жизнь, а благодаря удобству BeltLine познакомиться с оживленным городом стало еще проще.