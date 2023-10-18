Ньюпорт: храм фолка и нонкомформизма

Автор серии "Заметки из США" Фой Вэнс на этот раз приглашает нас в Ньюпорт, колыбель фолка. Что посетить в этом знаковом для меломанов городе?

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"Меня зовут Фой Вэнс, я - автор-исполнитель из Северной Ирландии, объездил весь мир. Но есть место, чья музыка всегда зовет меня обратно: это США. В рамках культурно-музыкального турне, о котором я рассказывают в репортажах "Заметки из США, я приехал в Ньюпорт, штат Род-Айленд.

Музыка несогласных

Красивый портовый город расположен всего в 90 минутах езды от Бостона. Его история тесно связана с фолк-сценой, олицетворением которой является Ньюпортский фолк-фестиваль - мероприятие, где выступали такие легенды, как Боб Дилан, Джонни Кэш и Джони Митчелл.

Я пообщался с директором фестиваля Джеем Свитом, чтобы узнать больше. "Я никогда не считал фолк просто жанром, - говорит Свит. - Это - музыка для людей с эгалитарным, антидогматическим духом".

Свит рассказал, что по традиции на фестивале не анонсируют программу, тем не менее билеты раскупаются за полчаса. "Это огромное доверие, - убежден Свит. - Наша задача - предложить такой опыт, чтобы люди почувствовали себя живыми. С запуском фестиваля в городе образовалась невероятная сцена, музыка - на каждом углу.Так что меломанам - точно сюда".

В архивах фестиваля почетное место занимает первое выступление Боба Дилана с электрогитарой в середине 60-х, оно считается поворотным в истории рок-музыки. Джей предупредил: чтобы в полной мере оценить Ньюпорт, нужно совершить экскурсию по воде и увидеть город с иной точки обзора.

Ночлег у маяка

Гид Дэвид Макнерни - человек, который готов помочь. Он предлагает насыщенные обзорные экскурсии по заливу. "Это невероятный город, в нем так много интересного, - говорит Макнерни. - Еда у нас фантастическая, музыка великолепная, а центр города просто сумасшедший. Здесь есть всевозможные рестораны, бары с живой музыкой, блюз-клубы. Мне нравится и то, что я могу сесть в лодку и через две минуты быть в заливе".

В Ньюпорте вода повсюду: свыше 400 миль береговой линии, бухты, гавани. Дэвид отвозит гостей на островок Роуз-Айленд, где стоит старый маяк. В нем сегодня - небольшая гостиница, где любители уединения могут комфортно переночевать.

После возвращения на материк - короткая остановка в заведении Del's Frozen Lemonade, где подают вкуснейший освежающий напиток. А затем - встреча с Биллом Бартоломью, музыкантом, журналистом и местным любителем фолка, который предложил показать свои любимые места.

Прощание на Бродвее

"Если вы ищете оригинальную музыку, то вам стоит отправиться на наш Бродвей: вдоль этой улицы расположено множество заведений, начиная с Pour Judgement, где каждый вечер проходит что-нибудь интересное, - рассказывает Билл. - Думаю, это лучшая часть музыкальной сцены Ньюпорта, все эти андеграундные сообщества, полностью открытые для публики. Сегодня вечером мы проводим мероприятие с местными артистами на площадке Bliss".

Фолк-вечера в Bliss на свежем воздухе - отличный способ погрузиться в местную атмосферу, идеальное завершение такой короткой поездки. Город, полный музыки, окруженный заливом, превзошел все мои ожидания".