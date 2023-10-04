Чикаго: к истокам блюза

В программе "Записки из США" североирландский музыкант Фой Вэнс отправляется в путешествие по нескольким городам США, знакомясь с местной музыкой, кухней и культурой. Сегодняшняя остановка - Чикаго, город блюза.

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"Меня зовут Фой Вэнс. Я - автор-исполнитель из Северной Ирландии, путешествую по всему миру, но есть место, которое всегда зовет меня обратно: это Соединенные Штаты. Я отправился в тур, посещая различные американские города, знакомясь с тамошней музыкой, кухней и культурой. Мои впечатления и легли в основу программы "Заметки из США".

Где родился блюз?

Сегодня я - в Чикаго, штат Иллинойс, одном из крупнейших и наиболее влиятельных городов Америки. От блюза до хаус-музыки через промежуточные звенья - Чикаго имеет богатейшую музыкальную историю. Первая моя остановка - в одном из легендарных блюзовых заведений города, Rosa's Lounge.

Здесь об эволюции блюза в Чикаго рассказывает местный музыкант Уэйн Бейкер Брукс. "Чикаго - столица блюза, - уверен он. - Думаю, что это - и место рождения всей американской музыки, благодаря Мадди Уотерсу, который "электрифицировал" блюз, превратил его в нечто новое. Термин "блюз" ведь ассоциируется с грустью и депрессией, а вот если добавить к нему музыку, то получится прямо противоположное. Такой блюз позволяет чувствовать себя лучше, какова бы ни была причина вашей грусти".

Rosa's Lounge - обязательный адрес для меломанов, говорит Брукс. "Клуб существует уже почти 40 лет,здесь пульсирует жизнь, - продолжает он. - В клубе выступали многие легенды Чикаго. Даже президент Обама однажды устраивал здесь вечеринку".

Что посмотреть в Чикаго?

Попробовав чикагский хот-дог и сэндвич с говядиной по-итальянски - два столпа здешнего стритфуда - я отправляюсь в город, чтобы встретиться с гидом сообщества Chicago Greeter. Речь идет о волонтерах, которые проводят бесплатные экскурсии. Мой сегодняшний гид, Джаред Воутерс, рассказывает о жемчужинах Чикаго: "Самое красивое у нас - река, ее можно исследовать, прогуливаясь вдоль причалов или катаясь на байдарке. Затем у нас есть прекрасная набережная у озера, которая дает возможность увидеть город с другой точки".

Но главное богатство города - люди, считает гид. "Люди здесь общительные. В других местах требуется больше времени, чтобы растопить лед, а вот жители Среднего Запада сразу тепло к вам относятся".

Полюбовавшись всемирно известными достопримечательностями города, я решаю посетить менее популярную, но неотъемлемую его часть. Фредерик Дансон, бизнес-партнер легендарного "крестного отца" хаус-музыки Фрэнки Наклза, предложил мне взглянуть на легендарный клуб Warehouse, где в начале 1980-х зародилась хаус-музыка. "С ней вы просто начинаете хорошо себя чувствовать, - определяет жанр Фрэнки. - Это музыка, которая родилась в Чикаго и звучит, как наш город".

Здорово узнать из первых рук, как много музыкальных новинок появились здесь, в Чикаго. Это город, сохраняющий статус американской мегаполиса, отличают потрясающая архитектура, яркая музыкальная сцена и музеи мирового класса.