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Новости мира путешествий

В Швейцарии ввели плату для инстаграмеров за любование озером Каума

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Вид на озеро Каума (Швейцария), июль 2022 года
Вид на озеро Каума (Швейцария), июль 2022 года   -   Авторское право  CHSRF
 Euronews

Бирюзовые воды швейцарского горного озера Каума давно притягивали местных жителей и туристов. С появлением социальных сетей популярность этого расположенного на высоте 1000 местров над уровнем моря рядом с живописной альпийской деревней Флимс водоёма резко выросла: сотни и тысячи инстаграмеров побывали здесь, чтобы запечатлеть свой облик на фоне редкого по красоте пейзажа.

Власти кантона Граубюнден решили положить этому конец, введя плату за посещение достопримечательности.

"Я вообще-то хотел искупаться только раз, так что 19 швейцарских франков - это слишком  дорого", - говорит турист из Германии Михаэль Меркш.

"Я думала, это будет стоить меньше, но когда увидела вид на озеро сверху, решила - ладно, заплачу!" - добавляет Саманта Фокс, туристка из Великобритании. 

"Мы проезжали мимо и очень хотели увидеть знаменитое озеро. Мы не обратили внимания на цену, но очевидно, что это доступно не каждому", - согласен Фабио Ди Бари, итальянский турист.

Отныне лишь 1 700 счастливчиков могут купить билет, чтобы насладиться красотами местного пейзажа. на шквал критики в соцсетях представители властей отвечают: 

"Мы не хотим исключить гостей на день, мы намерены ограничить их количество, чтобы озером Каума людивались в первую очередь те, кто приехал сюда надолго", - поясняет Гвидо Касти, руководитель отдела туризма муниципалитета Флимс.

"Мы в Швейцарии не привыкли устанавливать плату за любование природными достопримечательностями, но европейском контексте и - шире - международном контексте это довольно распространенная практика", - заключает Моника Банди, один из руководителей Центра исследований туризма Бернского университета.