В результате ударов Израиля по столице Ирана Тегерану и объектам по всей стране, которые, как утверждается, связаны с его ядерной программой, погибли несколько высших военных чиновников, а также ученые-ядерщики.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в пятницу в телеобращении предупредил, что в дополнение к 100 уже запущенным беспилотникам последует "сильный" ответ Израилю.

"Исламская Республика Иран даст суровый, мудрый и сильный ответ оккупационному режиму", - сказал он, имея в виду Израиль.

Related ВС Ирана приступили к проведению операции против Израиля в ответ на удары по иранской территории

Euronews Next рассматривает возможные варианты ответного удара Ирана по Израилю в свете последней эскалации их продолжительного конфликта.

Худший ответ Ирана может быть наиболее вероятным

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, заявил, что эта целенаправленная военная операция была начата против Ирана, чтобы не дать ему произвести ядерное оружие.

За несколько часов до израильской атаки Международное агентство по атомной энергии пришло к выводу, что Иран не соблюдает обязательства по нераспространению ядерного оружия.

По мнению экспертов, одним из вариантов действий Ирана после израильских ударов может стать продолжение разработки ядерного оружия, которое Израиль рассматривает как "экзистенциальную угрозу".

"Израиль открыл ящик Пандоры: худший ответ Ирана может оказаться и наиболее вероятным - решение выйти из своих обязательств по контролю над вооружениями и всерьез заняться созданием ядерного оружия", - говорится в анализе Кеннета Поллака, вице-президента по политике Института Ближнего Востока в Вашингтоне.

Для многих иранских лидеров отсутствие у Ирана ядерного оружия (или возможности его обладания) представляет собой экзистенциальную угрозу выживанию самого режима. Джонатан Паникофф Директор Инициативы Скоукрофта по безопасности на Ближнем Востоке Атлантического совета

Возмущение израильской атакой может означать, что Иран "больше не может сидеть на пресловутом ядерном заборе и что он должен спешить с бомбой или рискует никогда ее не получить", - говорится в анализе Джонатана Паникоффа, директора Инициативы Скоукрофта по безопасности на Ближнем Востоке при Атлантическом совете.

"Для многих иранских лидеров Иран без ядерного оружия (или с потенциалом его иметь) - это экзистенциальная угроза выживанию самого режима", - продолжает Паникофф.

В недавнем докладе МАГАТЭ говорится, что Иран обогатил уран до 60 процентов, что является коротким техническим шагом от уровня оружейного качества (который МАГАТЭ часто рассматривает как 90 процентов урана).

Агентство заявило, что не может проверить общий объем поставок урана в страну с 2021 года, но, по оценкам, по состоянию на 17 мая 2025 года он составлял около 9 247 кг. Количество обогащенного до 60 процентов урана составляет 408,6 кг, говорится в докладе.

Однако, по оценкам вашингтонского Института науки и международной безопасности, в 2022 году "вполне по силам" Ирану модифицировать ядерное оружие так, чтобы оно работало на 60-процентном уране.

В пятницу израильские государственные чиновники заявили в газете Times of Israel, что у Ирана сейчас достаточно урана для создания девяти единиц ядерного оружия и он предпринимает шаги по его "вооружению" или созданию ядерной бомбы.

Согласно сообщению The Associated Press, иранские официальные лица уже давно настаивают на том, что их программа по распространению ядерного оружия носит мирный характер.

Необходимо "агрессивное преследование" новой иранской ядерной сделки

По словам Поллака, ядерный ответ Ирана будет иметь долгосрочную перспективу и приведет к возможному выходу Тегерана из Договора о ядерном распространении и ядерного соглашения, заключенного страной в 2015 году.

Лучшей стратегией, по мнению Поллака, является "агрессивное стремление" к заключению новой ядерной сделки с Тегераном, но маловероятно, что сделка состоится сейчас, "когда руководство Ирана будет меньше всего заинтересовано в ней, учитывая их вероятное возмущение израильской атакой".

Поллак утверждает, что без новой сделки Израиль нанес краткосрочный удар по ядерной программе Ирана, но обеспечил ядерную угрозу "вскоре после этого".

Американские и иранские переговорщики должны были встретиться в Омане для проведения шестого раунда переговоров по ядерной программе Ирана в воскресенье, сообщает Associated Press.

Любая будущая сделка с Ираном должна также включать ограничения на ракеты, говорится в анализе Фарзина Надими из Вашингтонского института ближневосточной политики.

Какое еще оружие есть у Ирана?

У Ирана есть и другие варианты ответного удара по Израилю, в том числе запуск беспилотников или ракет, добавляют эксперты, хотя эта угроза может быть отражена израильской системой обороны, получившей название "Железный купол".

Управление директора национальной разведки США заявило в 2024 году, что Иран обладает "крупнейшим на Ближнем Востоке арсеналом баллистических ракет" и продолжает "делать упор на повышение точности, летальности и надежности этих систем".

Недавняя оценка угрозы, проведенная американскими военными, показала, что Иран располагает "большим количеством" баллистических, крылатых ракет и беспилотников, способных наносить удары по всему региону.

Оборонная промышленность страны обладает "мощным потенциалом разработки и производства" недорогого оружия, такого как беспилотники, говорится в докладе.

Американский генерал Кеннет Маккензи заявил на слушаниях в сенатском комитете в 2022 году, что у иранцев есть более 3 000 баллистических ракет различных типов, которые могут достичь Тель-Авива.

Маккензи также сказал, что иранцы добились "замечательных успехов" в создании своих баллистических ракет, несмотря на "очень значительный режим санкций".

В этот арсенал входят системы средней дальности, которые могут достичь Израиля, Аравийского полуострова или юго-восточной Европы, добавил Надими. По его мнению, эти ракеты обладают гиперзвуковой скоростью, маневрирующими боеголовками, имитаторами и средствами проникновения.

Иранские государственные СМИ утверждают, что Иран в прошлом использовал гиперзвуковую ракету Fattah-1 против Израиля.

Related Иран отменил переговоры с США по ядерной программе

Аналитики описали ее как боеголовку с маневрирующей головной частью, что означает, что она может избежать противоракетной обороны, внося небольшие коррективы во время полета.

В прошлом месяце иранские СМИ сообщили, что официальные лица представили новую твердотопливную ракету отечественного производства под названием Qasem Basir.

Азиз Насирзаде, бригадный генерал министра обороны Ирана, заявил в местных СМИ, что ракета имеет дальность полета не менее 1 200 км и предназначена для уклонения от систем, подобных американской системе Patriot.

Ракета также может определять конкретные цели среди ложных и невосприимчива к средствам радиоэлектронной борьбы, добавил он.

Иран также продвинулся в "твердотопливной технологии", которая позволяет быстрее запускать ракеты для отправки спутников, что может быть адаптировано к межконтинентальным ракетам, добавил Надими.

По словам Рэйчел Уитларк из Атлантического совета, последняя атака Израиля также была направлена на установки баллистических ракет и беспилотников, что усложняет ответные действия Ирана.

По словам Поллака, Иран также может предпринять кибернаступление на Израиль, поскольку есть данные о том, что он успешно сделал это в 2023 году, когда отключил электричество в некоторых израильских больницах.

Тем не менее, Поллак написал, что существуют "неопределенности" в отношении таких возможностей как Израиля, так и Ирана.

"Не совсем понятно, какое кибероружие есть у Ирана в рукаве и какие уязвимости он мог обнаружить в инфраструктуре Израиля", - сказал он.