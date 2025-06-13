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Продолжающийся десятилетиями конфликт между Израилем и Ираном перерос в открытую конфронтацию в пятницу, когда израильские авиаудары были нанесены по иранской территории - по ядерным и военным объектам, как утверждает Израиль.

Взрывы эхом прокатились по Тегерану и остальной части страны. Иранские государственные СМИ позже сообщили о гибели по меньшей мере семи высокопоставленных военных командиров и шести ведущих ученых-ядерщиков.

Беспрецедентная атака ознаменовала собой резкую эскалацию конфликта, который долгое время протекал в виде прокси-конфликтов и тайных операций, поскольку Израиль постоянно рассматривает ядерные амбиции Ирана как экзистенциальную угрозу.

Какие моменты израильско-иранского конфликта, который теперь грозит перерасти в тотальную войну между двумя странами, стали ключевыми?

Компьютерные "жучки" и взрывы на центрифужных установках

В 2010 году в результате запуска компьютерного червя Stuxnet, в создании которого широко обвиняют американскую и израильскую разведки, были выведены из строя иранские центрифуги.

Восемь лет спустя премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль получил со склада в Тегеране пакет документов, якобы свидетельствующих об усилиях Ирана по сокрытию ядерной деятельности до заключения соглашения с мировыми державами в 2015 году.

После срыва этого ядерной сделки активизировались диверсионные действия против иранской программы.

В июле 2020 года взрыв серьезно повредил завод по производству центрифуг в Натанзе, а позднее в том же году под Тегераном был убит ведущий ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде, предположительно с помощью израильского дистанционно управляемого оружия.

В 2021 году Иран снова обвинил Израиль в отключении электричества в Натанзе, а вскоре после этого начал обогащать уран до 60% чистоты.

В 2022 году обвинения еще более усилились: Иран обвинил Израиль в отравлении двух своих ученых-ядерщиков, не предоставив никаких доказательств.

Атака ХАМАС вызвала новые опасения по поводу войны

Нападение ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года, унесшее жизни 1200 человек и спровоцировавшее войну между Израилем и ХАМАС в Газе, усилило напряженность в регионе.

Иран, один из ключевых сторонников ХАМАС, выразил поддержку этой группировке, что еще больше обострило его и без того непростые отношения с Израилем.

Вскоре последовали диверсии и авиаудары. В начале 2024 года в результате израильской операции был поврежден иранский газопровод, а 1 апреля ракетным ударом было уничтожено консульство Ирана в Дамаске, погибли два генерала и еще 14 человек.

В ответ Иран запустил более 300 ракет и беспилотников атаковав Израиль напрямую, но большинство из них были перехвачены.

Военные действия продолжались до середины и конца 2024 года. В результате израильских ударов погибли известные личности, включая лидеров ХАМАС Исмаила Ханию и Яхью Синвара, а также Хасана Насраллу, руководителя "Хезболлах", что вызвало новые ракетные пуски Ирана и усилило опасения по поводу региональной войны.

В октябре Израиль нанес первые открытые удары по территории Ирана, нацелившись на объекты противовоздушной обороны и ракетные комплексы.

А Иран совсем недавно, в апреле, казнил человека, которого обвинил в сотрудничестве с израильской службой внешней разведки "Моссад" и причастности к убийству полковника Хасана Сайяда Ходаи в 2022 году.